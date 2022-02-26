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Zelenskiy açıkladı: Aliyev ve Erdoğan müzakereleri organize etmeyi teklif etti

Zelenskiy açıkladı: Aliyev ve Erdoğan müzakereleri organize etmeyi teklif etti

Ukrayna, koşulların ağır olması nedeniyle Moskova ile müzakereleri reddettiklerini açıklamıştı. Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in yeni müzakere organize etmeyi önerdiğini bildirdi.

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Rusya- Ukrayna savaşında dün müzakere masasının önü açılırken bugün Ukrayna, koşulların ağır olması nedeniyle Moskova ile müzakereleri reddettiklerini açıkladı. Bu gelişmeden sonra Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in müzakereyi reddetmesi üzerine tüm birliklere bütün istikametlerde saldırıya geçme emri verildiğini açıkladı.

Azerbaycan'dan petrol ürünü sözü
Bu açıklamalardan sonra bir dizi görüşmeler yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Ukrayna'ya petrol ürünleriyle yardım etme sözü verdiğini söyledi.

Erdoğan ve Aliyev'den teklif
Zelenskiy'e göre, Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendisi ile gerçekleştirdiği görüşme sırasında Rusya ile müzakereleri organize etmeyi teklif etti.

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