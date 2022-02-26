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Rus basını duyurdu! İşte Putin'in saldırıları bitireceği tarih

Rus basını duyurdu! İşte Putin'in saldırıları bitireceği tarih

Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki saldırılarıyla ilgili Rus basınında dikkat çeken bir haber servis edildi. Moskovskiy Komsomolets gazetesindeki habere göre; Putin Ukrayna'ya yönelik saldırıları 5 günle sınırlı tutacak.

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Dünyanın gözünün çevrildiği Ukrayna'daki savaşın ne zaman biteceği merak edilirken Rus basınına konuşan Stratejik İletişim Merkezi Başkanı Dmitri Abzalov, Putin'in saldırıları 5 günle sınırlı tutacağını ve amacının Ukrayna'nın Karadeniz'e olan kıyılarını ele geçirmek olduğunu ifade etti.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş dünyada bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Savaşın ne zaman sona ereceği sık sık sorulmaya devam ederken, Rus basını tarafından yayınlanan haber ise gündem yarattı.

"Operasyon 5 günde biter"
Konuyla ilgili analist görüşlerine başvuran Moskovskiy Komsomolets gazetesi, operasyonun beş gün içerisinde bitebileceği yönünde bir tarih verdi.

Gazeteye konuşan Stratejik İletişim Merkezi Başkanı Dmitri Abzalov bu yönde görüş belirtti.

"Hedef Ukrayna'yı Karadeniz'den atmak"
Operasyonun 5 gün sürebileceğini belirten Abzalov, Rus ordusunun Doğu, Merkez ve Güney bölgeleri ele geçirdikten sonra Moldova'nın Rusya yanlısı özerk Pridnyrster bölgesine kadar bir koridor oluşturmasını beklediğini söyledi. Abzalov'un açıklamalarından, Ukrayna Karadeniz'e kıyısı olmayan bir ülkeye dönüşeceği sonucu çıkarıldı.

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