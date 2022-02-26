Petrol fiyatları düştü! Benzin ve motorine indirim geliyor

Rusya-Ukrayna savaşıyla sonrası 105 doları gören petrol fiyatlarının 93 dolar seviyesine gerilemesi akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Pazartesi gece yarısından geçerli olmak üzere motorine 96 kuruş, benzine ise 81 kuruş indirim bekleniyor.

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Tüm dünyada enerji fiyatlarının 10 kat arttığı ortamda, sırf geçen yıl ÖTV almayarak vatandaşa akaryakıtta 65 milyar liralık destekte bulunulurken, yine yapılan çalışmalarla vatandaşın bütçesine destek olunmaya devam ediliyor.

Motorine 96, benzine 81 kuruş indirim

Rusya'nın tetiklediği dolar kuru ve Brent petrolün yükselişi akaryakıt fiyatlarına da zam olarak yansırken, bu kez indirim açıklaması geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre pazartesi gece yarısından (Salı günü) geçerli olmak üzere motorine 96 kuruş, benzine ise 81 kuruş indirim gelecek. Motorindeki indirimin tamımı pompaya yansıyacak olup, benzinde devletin ÖTV alacağı bulunduğundan bir kısmı ÖTV'ye gidecek.

8 yıl sonra 100 doları aştı

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyon başlatması petrol fiyatlarında sıçrama yarattı. Brent petrol 2014'ten bu yana ilk kez 105 doları gördü.

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.