Rusya-Ukrayna savaşında son durum! Kiev'de sokağa çıkma yasağı uymayan 'düşman' sayılacak! Putin'den yeni emir

RUSYA Devlet Başkanı Putin'in orduya verdiği emir ile başlayan Rusya - Ukrayna savaşının 3'üncü gününde de bölgeden çatışma haberleri geldi. ABD, Zelensky'e ülkeden çıkarmayı teklif etti ancak Ukrayna lideri sosyal medyadan "Ülkeden ayrılmadım, Kiev'deyim, silah bırakmayacağız" videosu paylaştı. Kiev'de sokağa çıkma yasağı kararı alındı, yasağa uymayan düşman sayılacak. Putin, ikinci kez Ukrayna'yı işgalemri verdi.. Rusya ve Ukrayna'dan üst üste kritik adımlar devam ediyor...

Kiev'de büyük çatışmalar yaşanırken, ABD'li yetkililer Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi Kiev'den ayrılması için yardım etmeyi teklif etti ancak reddedildiler. Rusya, Melitopol şehrini ele geçirdiklerini açıklarken, Zelenski yaptığı son dakika açıklamasında, "Saldırılar püskürtüldü. Başkent Kiev ve çevresindeki kilit noktalar kontrol altında" dedi. Kiev'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi ve uymayanlar 'düşman' sayılacak. Fransa, Manş Denizi'nde Rus kargo gemisine el koyarken, Rusya 3 devlete daha Rus hava sahasını kullanmayı yasakladı. İşte çatışma haberlerinin geldiği bölgeden dakika dakika son gelişmeler...

23:50 Biden: Ya 3. Dünya Savaşı ya da yaptırımlar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ilk kez yaptırım uyguladıklarını dile getiren Biden, "Elimizde iki seçenek var. Ya Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlatıp Rusya ile tamamen bir savaşa gideceğiz ya da uluslararası hukuku ihlal eden bir ülkeye bedel ödeteceğiz." ifadelerini kullandı.

22:10 Aliyev ve Erdoğan müzakereleri organize etmeyi teklif etti

Rusya-Ukrayna savaşında dün müzakere masasının önü açılırken bugün Ukrayna, koşulların ağır olması nedeniyle Moskova ile müzakereleri reddettiklerini açıkladı. Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in müzakere organize etmeyi önerdiğini bildirdi.

21:15 Rusya ne kadar kayıp veriyor?

Rusya'nın zayiatları da açıklayan TASS ajansı şu ifadelere yer verdi:

"14 uçak (13 savaş uçağı ve 1 IL-76), 8 helikopter, 102 tank, 536 zırhlı araç, 15 topçu tesisi, 1 SAM BUK-I, 3 bin 500'den fazla asker öldü, yaralandı ve esir alındı. Bu kayıplar Çeçenistan'daki iki savaştan daha fazla."

20:00 Ukrayna'ya 1000 tanksavar ve 500 Stinger füzesi desteği

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının 3. gününde her iki taraf da ağır kayıplar verirken Alman hükümeti, Ukrayna ordusuna destek için Alman ordusunun stoklarından 1000 tanksavar ve 500 Stinger füzesi gönderme kararı verdi.

17:25 Ukrayna ordusuna 350 milyon dolarlık yardım

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Savunma Bakanlığını Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine 350 milyon dolarlık askeri yardım yapma konusunda yetkilendirdiğini açıkladı.

16:52 Ukrayna'dan Rusya ile müzakereye ret!

Bugün Rusya, Kiev’in müzakereleri reddettiğini belirtirken, Ukrayna’dan bu konuya dair açıklama geldi. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Danışmanı Oleksiy Arestovich yaptığı açıklamada, “Rus tarafının aracılar ile sunduğu müzakere koşulları bizim için kabul edilemezdi. Bu bizi teslim olmaya zorlamak için bir girişimdi. Kendilerine muhtemel barış anlaşmasının şartlarının, Türkiye’de mümkün olduğunu işaret ettik” dedi.

16:47 Zelensky'den teşekkür! Bunu asla unutmayacağız

Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin ardından Twitter'dan teşekkür mesajı paylaştı. Zelenskiy, "Ukrayna halkı verilen desteği asla unutmayacak" dedi.

RUS TANKININ ÖNÜNDE DURDULAR: Ukrayna'nın kuzeyindeki Chernihiv'deki yerleşimlerden Bakhmach'ta Ukrayna vatandaşları Rus tankının önünde durarak engel olmaya çalıştı.

16:28 Öldürülen/esir alınan Rus askerin aileleri için özel hat

Ukrayna'nın öldürülen veya esir alınan Rus askerlerinin aileleri için "Ukrayna'dan canlı dön" adıyla özel bir iletişim hattı kuracağı bildirildi. Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşçenko yaptığı açıklamada, "Bu telefon hattında akrabalarınızın hayatta olup olmadığını, esir alınıp alınmadığını, yaralı olup olmadığını öğrenebilir veya ölen yakınınızın cenazesini ne zaman ve nasıl alacağınıza karar verebilirsiniz. Ayrıca kocanız ve oğlunuz için kısa mesaj bırakabileceksiniz." dedi.

16:20 Erdoğan, Ukrayna lideri Zelenskiy'le görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi ve son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha fazla can kaybının yaşanmamasını ve Ukrayna’nın daha fazla zarar görmemesini teminen bir an evvel ateşkes ilan edilmesi için çaba gösterdiklerini ifade etti.

15:45 Kremlin: Putin bugün ikinci kez saldırı emri verd i



Kremlin'den yapılan açıklamada, "Putin, dün Rus birliklerine Ukrayna'da ilerlemeyi durdurmalarını emrette ama bugün ilerlemeye devam ettiler" denildi. Kremlin'den ayrıca, "Putin dün beklenen müzakerelerle bağlantılı olarak Ukrayna'daki birliklerin ilerlemesini durdurma emri verdi ama Ukrayna müzakereyi kabul etmedi" açıklaması yapıldı. Dmitriy Peskov, "Rusya'nın planı devam etti, bugün öğleden sonra Rus birliklerinin ilerleyişi sürdü" dedi.

Yakıtı biten Rus tankı yolda kalınca Ukraynalılar dalga geçti Ukrayna’da yakıtı biten Rus tankları, yakıt ikmali yapamayınca yolda kaldı. Ukraynalılar ile Rus askerlerin diyaloğu dikkat çekti. Yolda giderken Rus askeri konvoyu ile karşılaşan Ukrayna vatandaşı askerlere tankları işaret ederek “Bozuldu mu?” dedi. Tankların yakıtının bittiğini belirten Rus askerine cevap veren Ukrayna vatandaşı, "Tankları Rusya’ya geri çekelim o zaman. Nereye gittiğinizi biliyor musunuz? Sizinkiler esir alınıyor. Onlar da nereye gittiğini bilmiyorlar. Sizin ekipten diğerlerine de sordum sizden hiç kimse nereye gittiğini bilmiyor" diye cevap verdi.

15:18 Rusya 3 ülkeye daha hava sahasını kapattı

Rusya; Polonya, Bulgaristan ve Çekya'ya ait hava yollarının Rusya üzerinden uçuşlarını yasakladı. Ukrayna Petrol Şirketi Naftogaz: Şebelinka Petrol Rafinerisi askeri riskler nedeniyle kapatıldı. Rus RBC Ajansı: Moskova'da artan güvenlik riski nedeniyle 'Anakonda' planı devreye alındı. Polis Ukrayna'dan gelen otomobillerin kontrolünü artıracak.

15:04 Estonya hava sahasını Rus uçaklarına kapattı

Estonya hava sahasını Rus uçaklarına kapatarak Baltık komşusu Letonya'ya katıldı. Başbakan Kaja Kallas, diğer AB ülkelerini de aynı şeyi yapmaya çağırdı. Letonya, 26 Mart'a kadar Rusya'ya olan tüm uçuşlarını da iptal etti.

14:55 Macron: Bu savaş çok uzun sürecek ve kalıcı olacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Ukrayna arasındaki savaşın uzun süre süreceğini ve herkesin buna hazırlıklı olması gerektiğini belirtti. Macron yaptığı açıklamada, "Bu Savaş uzun sürecek ve beraberinde gelen tüm krizlerin kalıcı sonuçları olacak" dedi.

14:53 Fransa, Manş Denizi'nde Rus gemisine el koydu

Rusya'ya yönelik yeni devreye alınan yaptırımlar sonucu ilk flaş operasyon gerçekleşti. Reuters'a konuşan konuşan üst düzey bir yetkili, Ukrayna saldırısı sebebiyle uygulamaya konulan ticari yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle, Manş Denizi'nde bir Rus kargo gemisine Fransız deniz polisi tarafından el konulduğunu söyledi. Geminin Fransız limanı Boulogne-sur-Mer'e yönlendirildiği ve kargosunun gümrük yetkilileri tarafından incelendiği açıklandı.

Rusya, sivilleri hedef almadığını idda etse de Rus askerleri Ukrayna’nın Melitopol kentindeki bir hastaneye saldırdı. O anlar an be an kameralara yansıdı.

14:33 Kiev'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Kiev Belediye Başkanı Kliçko, "Kiev'de 26 Şubat'tan itibaren 17:00 - 08:00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu saatlerde sokakta olacak tüm siviller, düşmanın sabotaj ve keşif gruplarının üyesi sayılacak" dedi.

12:24 Rus askerleri Lviv'e konuşlandı!

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de çatışmalar devam ediyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yeniden hava saldırısı sirenleri çalıyor. Lviv Belediye Başkanı, Rus birliklerin Lviv'e konuşlandıklarını duyurdu. Başkan, Ukrayna Ordusu'nun Lviv bölgesindeki Brodi yakınlarındaki saldırının püskürtüldüğünü açıkladı. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sabotaj timlerine karşı alarma geçildi.

12.15 Hollanda 200 Stinger uçaksavar füzesi gönderecek

Hollanda hükümeti, Ukrayna'ya 200 Stinger uçaksavar füzesi gönderecek. Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarınca yapılan ortak yazılı açıklamada, Ukrayna'nın ek askeri malzeme desteği talebinde bulunduğu ve bunun karşılanacağı bildirildi. Açıklamada, Ukrayna'ya en kısa sürede 200 Stinger uçaksavar füzesinin tedarik edileceği belirtildi.

11:50 3'ü çocuk 198 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna'dan yapılan açıklamada Rusya'nın saldırılarında 198 kişi hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırıda ölenlerden 3'ünün çocuk olduğu ifade edildi. Sağlık Bakanı Viktor Lyaşko, "Resmi bilgilere göre maalesef 'işgalcilerin' saldırıları sonrasında 3’ü çocuk 198 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca 33’ü çocuk olan 1115 kişi de yaralandı" ifadelerini kullandı.

11:30 Bu bir 3. Dünya Savaşı... Kazakistan'ı da dahil etmek istiyor

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasly Bodnar, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına karşı düzenlenen protesto gösterileri sırasında, "Ukrayna'da yaşayan tüm halkları, Rus halkları da dahil olmak üzere şu anda bu savaştan zarar görüyor. Bu Ukrayna'ya yapılan bir savaş değildir, bu 3. Dünya Savaşı'dır. Rusya, Kazakistan'ı da bu savaşa dahil etmek istiyor. Bu savaşın başka ülkelere yayılması ve genişlememesi size ve tüm dünyaya bağlı" dedi.

10:15 Zelenskiy'den AB'ye mesaj: Can alıcı an geldi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşme yaptı. Twitter hesabından paylaşım yapan Zelenskiy, "Uzun süredir devam eden müzakereleri tek seferde sonlandırmak ve Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyeliği hakkında karar vermek için bu kritik bir an." ifadesini kullandı. Zelenskiy, Michel ile görüşmesinde daha fazla "etkili destek" ve Ukraynalıların gelecekleri için kahramanca mücadelelerini ele aldıklarını açıkladı.

09:34 Rusya: 14'ü havaalanı 821 askeri tesisi vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Ukrayna işgaline ilişkin açıklama geldi: "Ukrayna'nın askeri altyapısının 821 tesisi vuruldu. Bunlar arasında vurulan 14 askeri havaalanı, 19 komuta merkezi ve iletişim merkezi, 24 adet S-300 ve Osa uçaksavar füze sistemi, 48 radar istasyonu var. Düşürülen: 7 savaş uçağı, 7 helikopter, 9 insansız hava aracı var. 87 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, 28 çoklu roketatar, 118 adet özel askeri araç imha edildi. Rus Donanması güçleri, Ukrayna deniz kuvvetlerine ait 8 askeri botu imha etti. Rus askerleri Melitopol kentini ele geçirdi."

09:08 Ülkeden ayrılmadım, Kiev'deyim, silah bıakmayacağız

Ukranya lideri Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından bir vide oyayınlayarak "Ülkeden ayrılmadım, Kiev'deyim, silah bırakmayacağız. Orduyu silahlarını bırakmaya çağırdığı iddia edilen sahte haberlere inanmayın dedi" dedi.

08:48 3500 Rus askerini öldürdük, 200 Rus askerini esir aldık

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus güçlerine ait helikopter ve 3 uçağın vurulduğunu bildirdi. Başkanlığın Facebook hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Rusya'ya ait bir helikopter, 2 Su-25 savaş uçağı ve İl-76 nakliye uçağını vurduğu belirtildi.Rus birliklerinin Kiev bölgesinin Vasilkov kentine paraşütlerle inmeye çalıştığı kaydedilen açıklamada, başkent Kiev sokaklarında çatışmaların sürdüğü aktarıldı. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi, "3500'den fazla Rus askeri öldürüldü, 200 asker esir alındı." açıklaması yaptı.

07:52 Ukrayna açıklarında Japon kargo gemisi vuruld u



Ukrayna açıklarında Japonya'nın batısındaki Ehime eyaletine kayıtlı deniz nakliyat firması, Karadeniz'de seyreden Namura Queen kargo gemisinin Rusya tarafından füze ile vurulduğunu bildirdi. Ukrayna açıklarında füzenin isabet etmesi sonrası hasar alan Panama bandıralı gemideki 20 Filipinli mürettebattan birinin yaralandığı kaydedildi.Kargo gemisinin halihazırda seyrüseferini sürdürebildiği ve hasar tespit çalışmaları için Türkiye'ye doğru yol aldığı kaydedildi.

06:50 ABD'nin Kiev Büyükelçiliği: En yakın sğınakları bulun...

ABD'nin Ukrayna Büyükelçiliği, ABD vatandaşlarını "koşulların bir anda kötüleşebileceği" konusunda uyardı ve ülkedeki ABD vatandaşlarına en yakın sığınakları bulmaları yönünde çağrıda bulundu. Büyükelçilik yaptığı açıklamada, "Ukrayna genelinde güvenlik durumu son derece değişken olmaya devam ediyor ve koşullar bir anda kötüleşebilir. ABD vatandaşları uyanık kalmalı ve en yakın sığınağın veya korunaklı alanının yerini bilmelidir" dedi.

04:50 ABD, Zelensky'e ülküden kaçımayı önerdi, reddedildi

Washington Post gazetesinin ABD'li ve Ukraynalı yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD hükümeti, Zelenskiy'e Rusya tarafından yakalanması ya da kaçırılmasını önlemek için kendisine Kiev'den ayrılması için yardım etmeye hazır olduğunu belirtti. Ancak Zelenskiy, bu teklifleri şu ana kadar reddederek, ülkesinin başında kalacağını belirtti.

Zelenskiy, dün sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Rusların 1 numaralı hedefinin kendisi, 2 numaralı hedefinin de ailesi olduğunu ancak ülkesini savunmak için görevinin başında olacağını açıklamıştı. Zelenskiy, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda (BMGK) Rusya’nın Ukrayna operasyonunu kınayan taslağa "evet" oyu kullanan ülkelere teşekkür etti.

03:45 Ukrayna, asker indirmeye çalışan Rus uçağını vurdu



Rusya'nın asker indirmeye çalıştığı Kiev'in 35 kilometre güneyindeki Vasylkiv kasabasında şiddetli çatışmalar sürüyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna hava savunma sistemlerinin, Vasilkiv bölgesinde Rus hava indirme birlikleri paraşütçü askerleri taşıyan İl-76 model uçağı vurduğu bildirildi.

02:54 Ukrayna bir savaş uçağı ile helikopter vurdu

Ukrayna Genelkurmay'ı tarafından yapılan açıklamada, gece yarısı Rusya'ya ait bir helikopter ile Su-25 uçağının S-300 Hava Savunma Sistemi tarafından düşürüldüğü belirtildi.

02:30 Herson kentinde Rus askerleri Azerbaycanlı aileyi katletti

Ukrayna Bakü Büyükelçisi Vladislav Kanevsky, Ukrayna'nın Herson kentinde Rus askerlerinin düzenlediği hava saldırısında Azerbaycanlı bir ailenin 3 ferdinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

01:50 BMGK'da 'kınama' tasarısını Rusya veto etti, ABD çıldırdı

BM Güvenlik Konseyinde, Arnavutluk ve ABD'nin getirdiği "Rusya’nın Ukrayna'ya saldırısını" kınayan karar tasarısını, Rusya veto etti. ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, BMGK’da Rusya’nın veto kararından sonra “Bu meseleyi, Rusya’nın vetosunun uygulanmadığı Genel Kurul’a taşıyacağız ve dünya Rusya’yı sorumlu tutacak” dedi.