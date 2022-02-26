Türkiye'den Rusya'ya flaş çağrı! Erdoğan, Zelensky ile Mevlüt Çavuşoğlu, Rus Bakan Lavrov ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski ile görüştü ve 'ateşkes için çaba gösteriyoruz" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşüp, operasyonların durdurulması çağrısında bulundu.

Abone ol

Türkiye, Ukrayna-Rusya savaşının durması için dört bir koldan diplomatik girişimlerini sürdürürken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kritik görüşmeler geldi. Erdoğan, Ukrayna lideri Zelensky ile görüşürken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

Cumhuraşkanı Erdoğan, Ukrayna lideriyle görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi ve son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya’nın saldırısında hayatını kaybeden Ukrayna vatandaşları için başsağlığı diledi, yaralananlara acil şifa temennisinde bulundu.

Ateşkes için çaba gösteriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha fazla can kaybının yaşanmamasını ve Ukrayna’nın daha fazla zarar görmemesini teminen bir an evvel ateşkes ilan edilmesi için çaba gösterdiklerini ifade etti.

Zelensky'den Türkiye'ye teşekkür paylaşımı Vladimir Zelenskiy de görüşmenin ardından Twitter'dan teşekkür mesajı paylaştı. Zelenskiy, "Ukrayna halkı verilen desteği asla unutmayacak" dedi.

Çavuşoğlu'ndan Lavrov'a operasyonları durdurun çağrısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la yaptığı görüşmede askeri gerginliğin daha da tırmanmasının kimseye faydasının olmadığını vurgulayarak, askeri operasyonların durdurulması çağrısında bulundu. Bakan Çavuşoğlu, ayrıca arzu edilmesi halinde Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleştirilebilecek müzakerelere Türkiye'nin ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu yineledi.