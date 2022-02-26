BIST 1.952
DOLAR 13,80
EURO 15,63
ALTIN 838,71
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Zam sonrası simit satışları yarı yarıya düştü: İnsanlar simit alacağına ekmek alıyor

Zam sonrası simit satışları yarı yarıya düştü: İnsanlar simit alacağına ekmek alıyor

ESKİŞEHİR’de simide yapılan zammın ardından satışların eskiye göre neredeyse yarı yarıya düştüğü belirtildi.

Abone ol

Eskişehir Ticaret Odası Meclisi’nin Ocak ayı oturumunda alınan karar sonrasında daha önceden 2 lira 50 kuruşa satılan simit fiyatına 50 kuruş zam yapılmıştı. Yüzde 20 zamlanan simidin yeni fiyatı, 3 lira olarak güncellenmişti. Eskişehir’de simit satıcılığı yapan Cengiz Erkan, daha önce günde yaklaşık 100 simit sattığını belirtirken, uygulanan zamdan sonra günde artık 50 simit satabildiğini söyledi.

Simit fiyatının ekmek fiyatından daha pahalı olmasından dolayı vatandaşın simit almak yerine ekmek almayı tercih ettiğini dile getiren Cengiz Erkan, simit 2 lira 50 kuruşken daha çok satış yaptığını vurguladı. Erkan, “Simit satışlarımız düştü, vatandaş 3 liraya simit alamıyor. Simit şu anda ekmekten pahalı olduğu için insanlar simit alacağına ekmek alıyor. Önceden bir simidin fiyatı 2 lira 50 kuruştu. Vatandaş bir simidin fiyatı 2 lira 50 kuruşken daha çok satın alıyordu. Önceden mesela 2 simidi 5 liradan verirdik ama şimdi insanlar 2 tane simit alacağına 1 tane satın alıyor. Eskiden günde aşağı yukarı 100 tane simit satıyordum, şimdi yarı yarıya düştü” dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Aman bu tarihlere dikkat! 'Çok tehlikeli buluyorum' diyen Dinçer Güner Hande Kazanova'dan Rusya uyarısı
Foto Galeri Aman bu tarihlere dikkat! 'Çok tehlikeli buluyorum' diyen Dinçer Güner Hande Kazanova'dan Rusya uyarısı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Polonya'dan flaş Rusya kararı! Federasyon başkanı açıkladı
Polonya'dan flaş Rusya kararı! Federasyon başkanı açıkladı
İstanbul'da babası eve çağırdı iğrenç olayı abla ortaya çıkardı! Meğer yıllardır 20 kişi...
İstanbul'da babası eve çağırdı iğrenç olayı abla ortaya çıkardı! Meğer yıllardır 20 kişi...
Karın ağrısı ve iştahsızlıkla hastanelere gitti! Şifayı Türkiye'de buldu: Hayati risk oluşturuyordu
Karın ağrısı ve iştahsızlıkla hastanelere gitti! Şifayı Türkiye'de buldu: Hayati risk oluşturuyordu
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ruslara seslendi: Savaşa karşı çıkın
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ruslara seslendi: Savaşa karşı çıkın
Günlük 200 lira yevmiyeyle çalışacak eleman yok!
Günlük 200 lira yevmiyeyle çalışacak eleman yok!
Tarihçi İlber Ortaylı'dan Montrö Sözleşmesi bombası! 'Türkiye Boğazları kapatamaz'
Tarihçi İlber Ortaylı'dan Montrö Sözleşmesi bombası! 'Türkiye Boğazları kapatamaz'
Ayyıldız Tim'den Ukrayna'ya siber savunma desteği
Ayyıldız Tim'den Ukrayna'ya siber savunma desteği
Hollanda, Ukrayna'ya 200 Stinger uçaksavar füzesi tedarik edecek
Hollanda, Ukrayna'ya 200 Stinger uçaksavar füzesi tedarik edecek
İstanbul'da yaşlı adam mezarlıkta ölü bulundu! Meğer evden çıkarken...
İstanbul'da yaşlı adam mezarlıkta ölü bulundu! Meğer evden çıkarken...
Ukrayna'dan yürek yakan görüntüler! Bomba ve siren sesleri altında sığınakta bir bebek doğdu
Ukrayna'dan yürek yakan görüntüler! Bomba ve siren sesleri altında sığınakta bir bebek doğdu