Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ruslara seslendi: Savaşa karşı çıkın

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den son dakika açıklamalar geldi. Kiev'de konuşan Zelenskiy, 'Herkese silah verebiliriz' dedi ve Rus halkına çağrı yaptı: Savaşa karşı çıkın.

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kiev'de kameralar karşısına geçti. Hava saldırılarına karşılık verildiğini söyleyen Zelenskiy, "Herkese silah vermeye hazırız" dedi ve 'savaşa karşı çıkın' çağrısı yaptı. Zelenskiy şunları söyledi:

-Kiev kontrolümüz altında. Her şeyi yapacağız vatandaşımız, askerimiz için... Binlerce, yüzlerce esirlerimiz var.

-Lütfen Rusya vatandaşları savaşa karşı çıkın. Hava saldırılarına karşılık veriyoruz.

-İşgali ortadan kaldırmamız lazım. Ukrayna'yı savunabilecek herkes burada olsun. Ülkemize korumaya gelecek herkese açığız. Ülkemizi korumaya gelmek isteyenleri de buraya davet ediyoruz.