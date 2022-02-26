Ukrayna: Bu bir 3. Dünya Savaşı! Rusya, Kazakistan'ı da savaşa dahil etmek istiyor

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasly Bodnar'dan son dakika çarpıcı açıklamalar geldi. Bodnar, "Bu Ukrayna'ya yapılan bir savaş değildir, bu 3. Dünya Savaşı'dır. Rusya, Kazakistan'ı da bu savaşa dahil etmek istiyor" dedi.

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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasly Bodnar, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına karşı düzenlenen protesto gösterilerinde açıklamalarda bulundu. Bodnar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

- Ukrayna'da yaşayan tüm halkları, Rus halkları da dahil olmak üzere şu anda bu savaştan zarar görüyor. Bu Ukrayna'ya yapılan bir savaş değildir, bu 3. Dünya Savaşı'dır.

- Rusya, Kazakistan'ı da bu savaşa dahil etmek istiyor. Bu savaşın başka ülkelere yayılması ve genişlememesi size ve tüm dünyaya bağlı.

- Yüzyıllardır komşularına işkence ettiler, topraklarını işgal ettiler biz de şimdi onlara karşı koyuyor ve cevap veriyoruz.

- Türkiye'ye teşekkür etmek istiyorum, bugün Ukrayna'ya ilk insani yardım ulaştı. Önümüzdeki birkaç gün içinde bir hesap oluşturacağız, yardım etmek isteyenler bağış yapabilecekler.