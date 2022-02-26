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Rusya'nın tehdit ettiği İsveç ve Finlandiya'dan şok cevap!

Rusya'nın tehdit ettiği İsveç ve Finlandiya'dan şok cevap!

RUSYA, Finlandiya ve İsveç'i NATO'ya katılmaları durumunda vurmakla tehdit etti. Finlandiya ve İsveç'ten Rusya'nın şok tehdidine cevap gecikmedi...

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın "Finlandiya ve İsveç'in öncelikle bir askeri blok olan NATO'ya katılımı, ülkemizin yanıt vermesini gerektirecek ciddi siyasi-askeri sonuçlara yol açacaktır" diyerek tüm dünyayı şoke etti. Rusya'nın tehdidine iki ülkeden de yanıt gecikmedi.

İsveç: NATO'ya girmeyi düşünmüyoruz ama... : İsveç Başbakanı Andersson yaptığı açıklamada, İsveç'in güvenlik politikalarına kendilerinin karar vereceğini belirtti. NATO'ya girmeyi düşünmediklerini aktaran Andersson, Rusya'nın İsveç sınırlarında endişe verecek bir tehdidinin ve askeri hareketliliğinin olmadığını ifade etti.

Finlandi'ya: Ukrayna işgali sonrası bakışımız değişti: Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ise Finlandiya'da NATO üyeliği konusundaki tartışmanın "Ukrayna'daki savaşın başlamasının ardından değiştiğini" söyledi. Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı ise "NATO'ya katılmak isterlerse İsveç ve Finlandiya'ya kapılar açık" açıklaması yapmıştı.

Dünkü NATO toplantısına katılmışlardı: Finlandiya ve İsveç NATO üyesi olmamalarına rağmen Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesinin ele alındığı dünkü NATO Olağanüstü Zirvesi'ne katılmıştı.

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