BIST 1.952
DOLAR 13,80
EURO 15,63
ALTIN 838,71
HABER /  DÜNYA

Zelenskiy'nin Sözcüsü: Rusya ile görüşme yapıyoruz

Zelenskiy'nin Sözcüsü: Rusya ile görüşme yapıyoruz

Ukrayna Lideri Zelenskiy'in Sözcüsü, Rusya ile müzakerelerin yeri ve zamanı konusunda görüşme yaptıklarını açıkladı.

Abone ol

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Basın Sözcüsü Sergiy Nikiforov, Ukrayna ve Rusya'nın müzakerelerin yeri ve zamanı konusunda istişareleri sürdürdüğünü belirtti.

Nikiforov, Facebook'tan yaptığı açıklamada, ülkesinin ateşkes, barış ve müzakere için her zaman hazır olduğunu ve bunun onların değişmeyen pozisyonu olduğunu ifade etti.

"İki tarafta müzakere için istişarelere devam ediyor"
Müzakere teklifini reddettiklerine ilişkin açıklamaların doğru olmadığını ifade eden Nikiforov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in teklifini kabul ettik. Şu saatlerde taraflar müzakere sürecinin yer ve zamanı konusunda istişarelere devam ediyor." değerlendirmesini yaptı.

Nikiforov, müzakereler ne kadar çabuk başlarsa, normal hayata dönme şansının o kadar artacağını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın müzakere teklifini reddettiğini söylemişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Biden'dan asker gönderme emri! ABD'den Putin'e yaptırım!
Biden'dan asker gönderme emri! ABD'den Putin'e yaptırım!
Rusya: Finlandiya ve İsveç NATO’ya katılırsa sonuçları olur
Rusya: Finlandiya ve İsveç NATO’ya katılırsa sonuçları olur
Adana Demirspor ile Antalyaspor eşitliği bozamadı
Adana Demirspor ile Antalyaspor eşitliği bozamadı
Abdullah Avcı'dan şampiyonluk sözleri: Harika gidiyoruz
Abdullah Avcı'dan şampiyonluk sözleri: Harika gidiyoruz
Trabzonspor, geriye düştüğü maçta Kayserispor'u 3-2 mağlup etti
Trabzonspor, geriye düştüğü maçta Kayserispor'u 3-2 mağlup etti
A Milli Erkek Basketbol Takımımız Yunanistan'a kaybetti
A Milli Erkek Basketbol Takımımız Yunanistan'a kaybetti
Zelenskiy, "Ülkeden kaçtı" iddialarına cevap verdi: Ukrayna'yı savunuyoruz
Zelenskiy, "Ülkeden kaçtı" iddialarına cevap verdi: Ukrayna'yı savunuyoruz
Zelensky'den Biden'e telefon: Rusya'ya karşı yaptırımları kuvvetlendirin
Zelensky'den Biden'e telefon: Rusya'ya karşı yaptırımları kuvvetlendirin
Skandal 'Rusya damadın SİHA'larını vurmuş' tweetine sert tepki
Skandal 'Rusya damadın SİHA'larını vurmuş' tweetine sert tepki
Benzin ve motorine büyük zam! 26 Şubat itibariyle benzin 1,61, motorin 1,51 TL zamlı
Benzin ve motorine büyük zam! 26 Şubat itibariyle benzin 1,61, motorin 1,51 TL zamlı