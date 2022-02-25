BIST 1.952
DOLAR 13,80
EURO 15,63
ALTIN 838,71
HABER /  GÜNCEL

Selçuk Bayraktar'dan Ukrayna açıkaması! Tek yol Milli teknoloji hamlesi

Selçuk Bayraktar'dan Ukrayna açıkaması! Tek yol Milli teknoloji hamlesi

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Ukrayna'yı hukuksuz bir şekilde işgal eden Rusya'ya tepki gösterdi. Bayraktar Milli teknoloji hamlesinin önemine vurgu yaptı.

Abone ol

Rusya, Ukrayna'ya askeri operasyon başlattı. Türkiye ve dünyadan Rus işlgaline tepki yağdı. İşgale Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da sessiz kalmadı.

'Tek yol milli teknoloji hamlesi'
Bayraktar açıklamasında, ''Dünyada olup bitenler net bir şekilde gösteriyor ki; milli teknoloji ile güçlü ve bağımsız savunma sanayii uluslar için hayati önem taşıyor. Tam bağımsız, güçlü ve müreffeh Türkiye'nin tek yol Milli teknoloji hamlesi.'' ifadelerini kullandı.

İşgale direnen kardeşlerimizi destekliyorum
Bayraktar açıklamasının devamında ,''Rusya'nın bağımsız bir ulusun egemenliğini hiçe sayarak hukuksuzca gerçekleştirdiği işgali en sert şekilde kınıyorum. İşgale direnen Türk kardeşlerimizin vatanı Kırım ve Ukrayna'yı destekliyorum'' açıklamasını yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
Adana Demirspor ile Antalyaspor eşitliği bozamadı
Adana Demirspor ile Antalyaspor eşitliği bozamadı
Abdullah Avcı'dan şampiyonluk sözleri: Harika gidiyoruz
Abdullah Avcı'dan şampiyonluk sözleri: Harika gidiyoruz
Trabzonspor, geriye düştüğü maçta Kayserispor'u 3-2 mağlup etti
Trabzonspor, geriye düştüğü maçta Kayserispor'u 3-2 mağlup etti
A Milli Erkek Basketbol Takımımız Yunanistan'a kaybetti
A Milli Erkek Basketbol Takımımız Yunanistan'a kaybetti
Zelensky'den Biden'e telefon: Rusya'ya karşı yaptırımları kuvvetlendirin
Zelensky'den Biden'e telefon: Rusya'ya karşı yaptırımları kuvvetlendirin
Skandal 'Rusya damadın SİHA'larını vurmuş' tweetine sert tepki
Skandal 'Rusya damadın SİHA'larını vurmuş' tweetine sert tepki
Benzin ve motorine büyük zam! 26 Şubat itibariyle benzin 1,61, motorin 1,51 TL zamlı
Benzin ve motorine büyük zam! 26 Şubat itibariyle benzin 1,61, motorin 1,51 TL zamlı
NATO zirvesi sonrası Stoltenberg'den açıklama: Topyekûn bir işgali var
NATO zirvesi sonrası Stoltenberg'den açıklama: Topyekûn bir işgali var
Kazançları basit usulde tespit edilen 835 bin esnafa gelir vergisi muafiyeti
Kazançları basit usulde tespit edilen 835 bin esnafa gelir vergisi muafiyeti
AB harekete geçti! Putin ve Lavrov yaptırım listesine alındı
AB harekete geçti! Putin ve Lavrov yaptırım listesine alındı