Selçuk Bayraktar'dan Ukrayna açıkaması! Tek yol Milli teknoloji hamlesi

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Ukrayna'yı hukuksuz bir şekilde işgal eden Rusya'ya tepki gösterdi. Bayraktar Milli teknoloji hamlesinin önemine vurgu yaptı.

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Rusya, Ukrayna'ya askeri operasyon başlattı. Türkiye ve dünyadan Rus işlgaline tepki yağdı. İşgale Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da sessiz kalmadı.

'Tek yol milli teknoloji hamlesi'

Bayraktar açıklamasında, ''Dünyada olup bitenler net bir şekilde gösteriyor ki; milli teknoloji ile güçlü ve bağımsız savunma sanayii uluslar için hayati önem taşıyor. Tam bağımsız, güçlü ve müreffeh Türkiye'nin tek yol Milli teknoloji hamlesi.'' ifadelerini kullandı.

İşgale direnen kardeşlerimizi destekliyorum

Bayraktar açıklamasının devamında ,''Rusya'nın bağımsız bir ulusun egemenliğini hiçe sayarak hukuksuzca gerçekleştirdiği işgali en sert şekilde kınıyorum. İşgale direnen Türk kardeşlerimizin vatanı Kırım ve Ukrayna'yı destekliyorum'' açıklamasını yaptı.