BIST 1.929
DOLAR 13,94
EURO 15,65
ALTIN 853,25
HABER /  MEDYA

Skandal 'Rusya damadın SİHA'larını vurmuş' tweetine sert tepki

Skandal 'Rusya damadın SİHA'larını vurmuş' tweetine sert tepki

DW Türkçe yöneticisi Bülent Mumay'ın "Rusya damadın SİHA'larını vurmuş" tweeti tepki çekti. Rus haber ajansı Interfax'ın dezenformasyon olabilecek haberini servis eden Mumay için Star yazarı Yakup Köse, "Siha'nın açtığı derin yaradan irin akıyor" dedi.

Abone ol

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesinin ilk gününde Rus haber ajansı Interfax Bayraktar Teknoloji'nin Donbass'taki SİHA Üssü'nünün vurulduğunu iddia etti.

Ancak savaş başlar başlamaz SİHA'ların hedef alınmasına yönelik haberler sosyal medyada tartışma yarattı.

Rusya'nın dezerformasyonu iddiası
Birçok kullanıcı bu durumun gerçek olmadığını, Rusya'nın Ukrayna ordusunun direncini kırmak için dezenformasyon yaptığını iddia etti. Bu dezenformasyonun Türk SİHA'ları üzerinden yapılmasına ise dikkat çekildi. SİHA'ların vurulduğu resmi olarak doğrulanamadı.

Ukrayna'dan açıklama
Buna karşın Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi hesabından paylaşılan videoda Bayraktar SİHA'ların Rusya'nın saldırılarına karşı aktif olarak kullanıldığını açıkladı.

Öte yandan Ukrayna'nın Tokyo Büyükelçisi Sergiy Korsunsky, Türkiye'nin insansız hava araçlarının (İHA) etkisine övgüde bulundu. Japonya Dış Muhabirler Kulübünde (FCCJ) düzenlediği basın toplantısında konuşan Büyükelçi Korsunsky, Korsunsky, "Türkiye'nin sağladığı iyi ekipmanlarımız var, insansız hava araçları. Çok da etkililer, halihazırda kullanıyoruz. Nasıl kullanıldığına dair fotoğraflar gördüm. Harikalar." yorumunu yaptı.

Mumay'ın tepki çeken paylaşımına yazarlardan da ilk değerlendirme Star Yazarı Yakup Köse'den geldi. "Siha'ların açtığı derin yaradan irin akıyor" başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Erdoğan'ın kör düşmanları"
"Rusya, damadın SİHA'larını vurmuş..." hezeyanını gösteren ve bu hezeyana iştirak eden güruha şunları söylesem beyhude bir çaba mıdır? İnsanlık bende kalsın iki madde hâlinde yazayım. Aptala anlatır gibi yazıyorum:

1- Selçuk Bayraktar sattığı her SİHA için ülke ülke gezip araçlar iyi kullanılıyor mu diye kontrol edemez!
2- Selçuk Bayraktar sattığı her SİHA için ülke ülke gezip araçlar iyi saklanıyor mu diye de kontrol edemez!

Uluslararası prosedür bellidir: Herhangi bir araç satılırken üretici firma alıcı tarafa teknik destek ve aracın nasıl kullanılacağı hakkında alıcı tarafın personeline eğitim verir. Bunun ötesine geçemez. "Rusya, damadın SİHA'larını vurmuş..." diye yazan ahmaklar galiba Ukrayna'daki SİHA'ların başında Selçuk Bayraktar'ın durduğunu zannediyorlar!

SİHA'ların vurulduğu dair şayianın doğru olmadığı da ortaya çıktı. Velev ki doğru olsa ne fark eder? Savaş halinde bunlar olağan vakalardır.

Uzatmayım, Türkiye'de bir güruhun zavallı halini ve ülke için potansiyel bir tehlike olduklarına dikkat çekmek için sürekli Recep Tayyip Erdoğan'ın kör düşmanlarından bahsediyorum. Yoksa, ülkenin hava sahasını korumak için alınan füzeler hakkında "Erdoğan sarayını korumak için aldı, füzeleri bahçesine koyacak" diyebilenlere ve buna inanlara ne anlatsak boş."

İlgili Haberler
Hulki Cevizoğlu'ndan Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması: Türkiye'nin elinde büyük kozlar var Abdullah Ağar'dan Ukrayna krizine ilişkin çarpıcı iddia: ABD ve İngiltere'nin biat ettirme operasyonu Rus askerleri Çernobil'e girdi! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den korkutan uyarı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Rusya neden Ukrayna'ya savaş açtı? Putin'in ne istiyor? İşte işgalin altındaki tüm sebepler...
Foto Galeri Rusya neden Ukrayna'ya savaş açtı? Putin'in ne istiyor? İşte işgalin altındaki tüm sebepler... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
THY'nin Ukrayna biletleri kişi başı 10 bin lirayı geçti! THY bilet fiyatları için bakın ne dedi?
THY'nin Ukrayna biletleri kişi başı 10 bin lirayı geçti! THY bilet fiyatları için bakın ne dedi?
Rusya durmuyor, Kiev'de sokak çatışmaları başladı! Halka 'molotof hazırlayın' çağrısı
Rusya durmuyor, Kiev'de sokak çatışmaları başladı! Halka 'molotof hazırlayın' çağrısı
Hulki Cevizoğlu'ndan Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması: Türkiye'nin elinde büyük kozlar var
Hulki Cevizoğlu'ndan Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması: Türkiye'nin elinde büyük kozlar var
Galatasaray'ın rakibi belli oldu! Cimbom Barcelona ile kapışacak
Galatasaray'ın rakibi belli oldu! Cimbom Barcelona ile kapışacak
Şaban ayı 1. günü 2022 ne zaman Ramazan'a kaç gün kaldı sayaç
Şaban ayı 1. günü 2022 ne zaman Ramazan'a kaç gün kaldı sayaç
Rusya'nın yaptırımlara cevabı çoktan hazır: Batının zayıf noktalarını biliyoruz
Rusya'nın yaptırımlara cevabı çoktan hazır: Batının zayıf noktalarını biliyoruz
Eski Almanya Başbakanı Merkel'den Rusya-Ukrayna krizine ilk açıklama
Eski Almanya Başbakanı Merkel'den Rusya-Ukrayna krizine ilk açıklama
Ukrayna ateş altında! Roket yola saplandı korkunç görüntüler
Ukrayna ateş altında! Roket yola saplandı korkunç görüntüler
Ukrayna'da siviller yaş sınırlandırılması olmaksızın askere çağrıldı
Ukrayna'da siviller yaş sınırlandırılması olmaksızın askere çağrıldı
Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'a işgal açık açık soruldu buz kestiren cevap!
Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'a işgal açık açık soruldu buz kestiren cevap!