Skandal 'Rusya damadın SİHA'larını vurmuş' tweetine sert tepki

DW Türkçe yöneticisi Bülent Mumay'ın "Rusya damadın SİHA'larını vurmuş" tweeti tepki çekti. Rus haber ajansı Interfax'ın dezenformasyon olabilecek haberini servis eden Mumay için Star yazarı Yakup Köse, "Siha'nın açtığı derin yaradan irin akıyor" dedi.

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesinin ilk gününde Rus haber ajansı Interfax Bayraktar Teknoloji'nin Donbass'taki SİHA Üssü'nünün vurulduğunu iddia etti.

Ancak savaş başlar başlamaz SİHA'ların hedef alınmasına yönelik haberler sosyal medyada tartışma yarattı.

Rusya'nın dezerformasyonu iddiası

Birçok kullanıcı bu durumun gerçek olmadığını, Rusya'nın Ukrayna ordusunun direncini kırmak için dezenformasyon yaptığını iddia etti. Bu dezenformasyonun Türk SİHA'ları üzerinden yapılmasına ise dikkat çekildi. SİHA'ların vurulduğu resmi olarak doğrulanamadı.

Ukrayna'dan açıklama

Buna karşın Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi hesabından paylaşılan videoda Bayraktar SİHA'ların Rusya'nın saldırılarına karşı aktif olarak kullanıldığını açıkladı.

Öte yandan Ukrayna'nın Tokyo Büyükelçisi Sergiy Korsunsky, Türkiye'nin insansız hava araçlarının (İHA) etkisine övgüde bulundu. Japonya Dış Muhabirler Kulübünde (FCCJ) düzenlediği basın toplantısında konuşan Büyükelçi Korsunsky, Korsunsky, "Türkiye'nin sağladığı iyi ekipmanlarımız var, insansız hava araçları. Çok da etkililer, halihazırda kullanıyoruz. Nasıl kullanıldığına dair fotoğraflar gördüm. Harikalar." yorumunu yaptı.

Mumay'ın tepki çeken paylaşımına yazarlardan da ilk değerlendirme Star Yazarı Yakup Köse'den geldi. "Siha'ların açtığı derin yaradan irin akıyor" başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Erdoğan'ın kör düşmanları"

"Rusya, damadın SİHA'larını vurmuş..." hezeyanını gösteren ve bu hezeyana iştirak eden güruha şunları söylesem beyhude bir çaba mıdır? İnsanlık bende kalsın iki madde hâlinde yazayım. Aptala anlatır gibi yazıyorum:

1- Selçuk Bayraktar sattığı her SİHA için ülke ülke gezip araçlar iyi kullanılıyor mu diye kontrol edemez!

2- Selçuk Bayraktar sattığı her SİHA için ülke ülke gezip araçlar iyi saklanıyor mu diye de kontrol edemez!

Uluslararası prosedür bellidir: Herhangi bir araç satılırken üretici firma alıcı tarafa teknik destek ve aracın nasıl kullanılacağı hakkında alıcı tarafın personeline eğitim verir. Bunun ötesine geçemez. "Rusya, damadın SİHA'larını vurmuş..." diye yazan ahmaklar galiba Ukrayna'daki SİHA'ların başında Selçuk Bayraktar'ın durduğunu zannediyorlar!

SİHA'ların vurulduğu dair şayianın doğru olmadığı da ortaya çıktı. Velev ki doğru olsa ne fark eder? Savaş halinde bunlar olağan vakalardır.

Uzatmayım, Türkiye'de bir güruhun zavallı halini ve ülke için potansiyel bir tehlike olduklarına dikkat çekmek için sürekli Recep Tayyip Erdoğan'ın kör düşmanlarından bahsediyorum. Yoksa, ülkenin hava sahasını korumak için alınan füzeler hakkında "Erdoğan sarayını korumak için aldı, füzeleri bahçesine koyacak" diyebilenlere ve buna inanlara ne anlatsak boş."