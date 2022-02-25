AB harekete geçti! Putin ve Lavrov yaptırım listesine alındı

AVRUPA Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yaptırım listesine alındığını ve Avrupa'daki mal varlıklarının dondurulacağını açıkladı.

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AVRUPA Birliği (AB) dışişleri bakanları Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle olağanüstü toplandı.

Toplantının ardından basına açıklama yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a yaptırım uygulanması kararının alındığını ifade etti.

Borrell, böylece Suriye'deki Beşşar Esed ve Belarus'taki Aleksandr Lukaşenko gibi söz konusu iki liderin de AB'nin yaptırım rejimine tabi tutulacağını, varlıklarının dondurulacağını kaydetti.

AB'nin yaptırımları

Halihazırda AB ülkelerinin ilk yaptırım paketi yürürlüğe girmiş durumda. Ayrıca AB liderler zirvesinde ikinci yaptırım paketi de belirlendi. İkinci paketin resmi onay süreci devam ediyor.

AB, ilk paketle Ukrayna'daki ayrılıkçı bölgelerin bağımsızlığını tanıyan karara onay veren Rusya Parlamentosunun alt kanadının 351 üyesine kısıtlayıcı tedbir yürürlüğe aldı. Donetsk ve Luhansk'taki yasa dışı kararları alan hükümet üyeleri Rus operasyonlarını mali olarak destekleyen veya bunlardan fayda sağlayan bankalar, iş insanları ve oligarklar ile dezenformasyon kampanyaları yürüten toplam 27 yüksek profilli kişi ve kuruluş yaptırıma tabi tutuldu. Rus devleti ve hükümetinin AB sermaye ve finans piyasalarına ve hizmetlerine erişimi kısıtlandı. İnternet Araştırma Ajansı, Rossiya Bank, Promsvyazbank ve Vnesheconombank (VEB.RF) gibi kurumlar da yaptırım listesinde yer aldı.