Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukrayna ordusuna darbe çağrısı!

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ordusuna, "İktidarı elinize alın, sizinle daha kolay anlaşacağız" çağrısında bulundu.

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RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi yetkilileriyle yaptığı toplantıda, Rusya'nın Ukrayna'da devam eden askeri müdahalesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rus ordusunun aslen Ukrayna ordusundaki 'milliyetçi unsurlarla' çatıştığını belirten Putin, "Düzenli Ukrayna birimlerine yerleştirilmiş milliyetçi unsurlar onları yalnızca silahlı direnişe teşvik etmekle kalmıyor, aynı zamanda bariyer birliklerin rolünü de oynuyor" diye konuştu.

Putin, Ukrayna ordusuna çağrıda bulunarak, "Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin askerlerine sesleniyorum. Neo-Naziler ve (Ukrayna milliyetçisi Stepan Bandera yanlısı) Banderaların çocuklarınızı, eşlerinizi ve büyüklerinizi canlı kalkan olarak kullanmasına izin vermeyin. İktidarı elinize alın, sizinle daha kolay anlaşacağız" ifadesini kullandı.