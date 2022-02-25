Moldova Devlet Başkanı duyurdu: Sınırlarımız Ukrayna vatandaşlarına açıktır

RUSYA'nın Ukrayna'ya askeri harekat başlatmasının ardından ülkeden kaçan binlerce Ukrayna vatandaşının Moldova'ya sığındığı bildirildi. Moldova Devlet Başkanı Maia Sandu, Moldova sınırlarının geçiş yapmak ya da kalmak isteyen Ukrayna vatandaşlarına açık olduğunu kaydetti.

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MOLDOVA Devlet Başkanı Maia Sandu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 4 binden fazla Ukraynalının ülkeye geçiş yaptığını duyurdu.

Palanca ve Ocnita şehirlerinde göçmenler için geçici yerleştirme merkezleri kurulduğunu belirten Sandu, Moldova sınırlarının geçiş yapmak ya da kalmak isteyen Ukrayna vatandaşlarına açık olduğunu kaydetti.

First 🇺🇦 citizens arrive in 🇲🇩, with over 4000 crossings today. The govt has deployed temporary placement centers near Palanca and Ocnița. Our borders are open for 🇺🇦 citizens who need safe transit or stay. pic.twitter.com/F0NsQcKx02 — Maia Sandu (@sandumaiamd) February 24, 2022

BM'den Sandu'ya teşekkür

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Komiseri Filippo Grandi de Ukraynalıların Moldova sınırını geçmelerine izin verdiği için Başkan Sandu'ya teşekkür etti.

Grandi, "Başkan Sandu, Ukrayna'dan kaçan insanların Moldova sınırını güvenli bir şekilde geçmelerine izin verdiğiniz için teşekkür ederiz. UNHCR olarak bizler siz onları alırken ve ev sahipliği yaparken uluslararası desteği harekete geçirmeye yardımcı olmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.