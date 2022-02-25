Ukrayna kamuflajı altından Rus askeri çıktı! Böyle öldürüldüler görüntüler dehşete düşürdü
Rusya'nın Ukrayna işgalini başlatmasının ardından gün içinde gelen görüntüler şok etkisi yarattı. Fransız haber ajansı AFP'nin yayınladığı fotoğraflar, Moskova'nın planlarının dehşetini gözler önüne serdi.Abone ol
Rus kuşatması altındaki Ukrayna başkenti Kiev'de bu sabah siren sesleri çalarken askerler iki kamyonun peşine düştü.
Ukrayna ordusuna ait iki aracı ele geçiren Rus askerleri, Kiev kent merkezine doğru ilerledi. Rus konvoyu da bu iki kamyonu takip ediyordu.
Ukrayna ordusu, Rus askerlerin sürdüğü kamyonları Kiev sokaklarında durdurmayı başardı. Askerler öldürülürken, giydikleri üniformalar şoke ediciydi.
Agence France-Presse (AFP) haber ajansı, Ukrayna ordusuna ait kamuflaj giyen Rus askerleri yerde ve araç içinde yatarken gösteren fotoğrafları dünyaya geçti.