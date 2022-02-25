ABD, Karadeniz'de fena yakalandı! 'ABD Gözü' radara girdi Rusya'yı gözetliyormuş
ABD'nin Karadeniz’deki gözü haline gelen insansız casus uçak, Ukrayna’daki Rus askeri faaliyetlerini izlerken radara yakalandı. Amerikan Hava Kuvvetleri’ne ait insansız hava araçları, günlerdir Karadeniz üzerinde tur atıyor. Karadeniz üzerindeki uçuşların tamamen azalmasının ardından net farkedilen bu casus uçaklardan birisi Forte 11 koduyla rahat izlenmeye başlandı.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali tam gaz devam ederken, ABD'nin Karadeniz’deki gözü haline gelen casus uçak, Malta açıklarından havalandıktan sonra Forte11 koduyla Karadeniz’de tur atıyor.
Kıtalararası uçuş yeteneği olan uçak insansız hava aracı, çok yüksek irtifalardan keşif ve gözlem yapabiliyor.
Flightradar’daki bilgilere göre uçak, saatlerdir Karadeniz üzerinde uçuyor ve belirli bir mesafe dışında Ukrayna’ya yanaşmıyor.
Casus uçağı olarak bilinen uçağı, Türk hava sahasına girmeden Bulgaristan üzerinden, Edirne’den çok uzak bir mesafeden geçerek Karadeniz’e girdiği görülüyor. Uçak Odessa açıklarında sürekli gezerek bölgeyi kontrol ediyor. Novorisk açıklarına kadar da giden uçak, son uçuşunda Odessa’ya yoğunlaşmış durumda.