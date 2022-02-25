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Taliban'dan Rusya ve Ukrayna'ya dikkat çeken diyalog çağrısı!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Taliban'dan Rusya ve Ukrayna'ya dikkat çeken diyalog çağrısı!

Taliban, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi konusunda tarafsız olduklarını belirterek iki ülkeyi aralarındaki sorunları diyalog ve barışçıl yollarla çözmeye çağırdı.

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AFGANİSTAN'da Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Kahhar Belhi, Taliban yönetiminin Ukrayna'daki gelişmeleri yakından izlediği ve sivil kayıpların artmasına endişe duyduğunu ifade etti.

Belhi, her iki tarafın da geri adım atması gerektiğini vurgulayarak, "Tüm tarafların şiddeti yoğunlaştırabilecek pozisyonlar almaktan vazgeçmesi gerekiyor" ifadesine yer verildi.

Taliban yönetiminin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi konusunda tarafsız dış politika izlediğini belirten Belhi, Rusya ve Ukrayna'ya aralarındaki 'krizleri diyalog ve barışçıl yollarla çözme' çağrısı yaptı.

Belhi ayrıca her iki tarafın da Ukrayna'da yaşayan Afgan öğrenci ve göçmenlerin güvenliğini sağlamasını istedi.

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