Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky'in danışmanı Rusya'nın asıl hedefini açıkladı

RUSYA'nın Ukrayna işgalinin nereye kadar süreceği bilinmezken Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky'in danışmanlarından Mykhailo Podolyak, Rusya'nın asıl amacının resmi hükümeti ortadan kaldırmak ve Ukrayna topraklarının tamamını ele geçirmek olduğunu iddia etti.Abone ol
UKRAYNA Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky'in danışmanlarından Mykhailo Podolyak, Rus ordusunun Ukrayna'nın kuzey, doğu ve güneyindeki topraklarını ele geçirmeye çalıştığı ileri sürdü. Podolyak, Rusya'nın Ukrayna'daki siyasi durumu istikrarsızlaştırarak hükümeti de yıkmaya çalıştığını savundu.
Bölgedeki son durumla ilgili bilgi de veren Podolyak, "Sumi, Harkov, Odessa ve Herson bölgelerinde şiddetli çatışmalar var" dedi. Podolyak, işgalci Rus ordusunun helikopterlerle nokta nokta asker bırakarak kalabalık asker gruplarıyla bölgeyi ele geçirmeye çalıştığını söyledi.
Ukrayna ordusunun elinden geleni yaparak bölgedeki işgal güçlerini geri püskürtmeyi başardığını ifade eden Podolyak, Rusya'nın savaşta olmadığına, küçük çatışmalar yaşandığına dair kendi kamuoyunu yanlış bilgi vererek yanılttığını belirtti.