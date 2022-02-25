BIST 1.958
DOLAR 13,88
EURO 15,66
ALTIN 841,22
HABER /  DÜNYA

Rusya-Ukrayna savaşının simgesi oldu dünyanın konuştuğu yaralı kadın bakın ne dedi?

Rusya-Ukrayna savaşının simgesi oldu dünyanın konuştuğu yaralı kadın bakın ne dedi?

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatta füze saldırısından kurtulan Ukraynalı Olena Kurilo, kanlı yüzüyle işgalin simgesi haline geldi. Kurilo, "Asla, hiçbir koşulda Putin'e boyun eğmeyeceğim. Ölmek daha iyi” dedi.

Abone ol

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri hareket sırasında füze saldırısında yaralanan Ukraynalı Olena Kurilo, yaşanan olayları anlattı.

Kanlı yüzü ile çekilen fotoğrafı işgalin simgesi haline gelen Olena Kurilo, “koruyucu meleğin” onu hayatta tuttuğunu söyledi.

Rus bombardımanında evi yıkıldığında hayatta kalan Ukraynalı Kurilo, "çok şanslı" olduğunu söylerken, “Asla, hiçbir koşulda Putin'e boyun eğmeyeceğim. Ölmek daha iyi” dedi.

Öğretmen olan 52 yaşındaki Kurilo, Ukrayna'nın doğusundaki Chuguiv kasabasında meydana gelen patlamanın ardından uçan cam parçalarıyla yaralanan 20 kişi arasındaydı.

Yüzü bandajlarla kaplı olan Ukraynalı, "O an sadece 'Aman Tanrım, ölmeye hazır değilim' diye düşünmeyi başardım" derken, “Şoktaydım ve acı hissetmedim" diye konuştu.

"Ukrayna için her şeyi yapacağım"
Böyle bir saldırının geleceğini "hiç düşünmediğini" söyleyen Ukraynalı öğretmen Kurilo son olarak ise, "Ayağa kalkıp gideceğim. Elimden geldiğince, sahip olduğum enerjiyle Ukrayna için her şeyi yapacağım. Her zaman sadece vatanımın yanında olacağım" diye konuştu.

Chuguiv, Rusya'nın Perşembe günü erken saatlerde Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından hasar bildiren ilk yerlerden biriydi.

İlgili Haberler
Avrupa Birliği'nden Putin ve Lavrov'a yaptırım kararı Masa kurulmadan yıkılabilir! Hulki Cevizoğlu'ndan Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması: Türkiye'nin elinde büyük kozlar var Abdullah Ağar'dan Ukrayna krizine ilişkin çarpıcı iddia: ABD ve İngiltere'nin biat ettirme operasyonu
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Antalya'daki Ukraynalılar telefon başından ayrılmıyorlar: Kaç gecedir yatamıyorum
Foto Galeri Antalya'daki Ukraynalılar telefon başından ayrılmıyorlar: Kaç gecedir yatamıyorum Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
14 yaşındaki kızın intihar ettiği iddia edilmişti! Korkunç gerçek ortaya çıktı
14 yaşındaki kızın intihar ettiği iddia edilmişti! Korkunç gerçek ortaya çıktı
Milli Savunma Bakanı Akar Ukrayna ile görüştü: Türkiye yardıma hazır
Milli Savunma Bakanı Akar Ukrayna ile görüştü: Türkiye yardıma hazır
Rusya'nın SWIFT'ten çıkarılması Almanya'yı kaygılandırdı
Rusya'nın SWIFT'ten çıkarılması Almanya'yı kaygılandırdı
Ukrayna kamuflajı altından Rus askeri çıktı! Böyle öldürüldüler görüntüler dehşete düşürdü
Ukrayna kamuflajı altından Rus askeri çıktı! Böyle öldürüldüler görüntüler dehşete düşürdü
Düzce'de yaşlı adamın hayali gerçekleşti: 46 yıl öncesi gibi hissetmeye başladım
Düzce'de yaşlı adamın hayali gerçekleşti: 46 yıl öncesi gibi hissetmeye başladım
Rusya SWIFT'ten çıkarılır mı? SWIFT nedir? Ne için kullanılır?
Rusya SWIFT'ten çıkarılır mı? SWIFT nedir? Ne için kullanılır?
Rusya durmuyor, Kiev'de sokak çatışmaları başladı! Halka 'molotof hazırlayın' çağrısı
Rusya durmuyor, Kiev'de sokak çatışmaları başladı! Halka 'molotof hazırlayın' çağrısı
Avrupa Birliği'nden Putin ve Lavrov'a yaptırım kararı Masa kurulmadan yıkılabilir!
Avrupa Birliği'nden Putin ve Lavrov'a yaptırım kararı Masa kurulmadan yıkılabilir!
Ukrayna Rusya savaşında yeni gelişme Rus ordusu Kiev'in batısıyla bağlantısını kesti
Ukrayna Rusya savaşında yeni gelişme Rus ordusu Kiev'in batısıyla bağlantısını kesti
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan diplomasi trafiği Ukrayna Dışişleri Bakanı ile görüştü
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan diplomasi trafiği Ukrayna Dışişleri Bakanı ile görüştü