Rusya-Ukrayna savaşının simgesi oldu dünyanın konuştuğu yaralı kadın bakın ne dedi?

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatta füze saldırısından kurtulan Ukraynalı Olena Kurilo, kanlı yüzüyle işgalin simgesi haline geldi. Kurilo, "Asla, hiçbir koşulda Putin'e boyun eğmeyeceğim. Ölmek daha iyi” dedi.

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri hareket sırasında füze saldırısında yaralanan Ukraynalı Olena Kurilo, yaşanan olayları anlattı.

Kanlı yüzü ile çekilen fotoğrafı işgalin simgesi haline gelen Olena Kurilo, “koruyucu meleğin” onu hayatta tuttuğunu söyledi.

Rus bombardımanında evi yıkıldığında hayatta kalan Ukraynalı Kurilo, "çok şanslı" olduğunu söylerken, “Asla, hiçbir koşulda Putin'e boyun eğmeyeceğim. Ölmek daha iyi” dedi.

Öğretmen olan 52 yaşındaki Kurilo, Ukrayna'nın doğusundaki Chuguiv kasabasında meydana gelen patlamanın ardından uçan cam parçalarıyla yaralanan 20 kişi arasındaydı.

Yüzü bandajlarla kaplı olan Ukraynalı, "O an sadece 'Aman Tanrım, ölmeye hazır değilim' diye düşünmeyi başardım" derken, “Şoktaydım ve acı hissetmedim" diye konuştu.

"Ukrayna için her şeyi yapacağım"

Böyle bir saldırının geleceğini "hiç düşünmediğini" söyleyen Ukraynalı öğretmen Kurilo son olarak ise, "Ayağa kalkıp gideceğim. Elimden geldiğince, sahip olduğum enerjiyle Ukrayna için her şeyi yapacağım. Her zaman sadece vatanımın yanında olacağım" diye konuştu.

Chuguiv, Rusya'nın Perşembe günü erken saatlerde Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından hasar bildiren ilk yerlerden biriydi.