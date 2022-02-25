Antalya'daki Ukraynalılar telefon başından ayrılmıyorlar: Kaç gecedir yatamıyorum
ANTALYA'da yerleşik yaşayan 8 bin Ukraynalı, ülkelerine Rusya'nın başlattığı askeri müdahaleyi endişeyle izliyor. Yakınları ile görüntülü görüşme yapan aileler duygusal anlar yaşadı.
Antalya'da yaşayan yerleşik Ukraynalılar, Rusya'nın askeri müdahalesinin ikinci gününde de endişeli bekleyişlerini sürdürüyor. Kentte yaşayan yaklaşık 8 bin Ukraynalı aile sık sık Ukrayna Ailesi Derneği’nde zaman geçiriyor.
Aileler zaman zaman kent merkezinde yaptıkları basın açıklamamalarıyla Rusya’ya tepki gösteriyor.
Ukraynalılar cep telefonu üzerinden görüntülü görüşüp, yakınları ile iletişim kuruyor.
Duygusal anların yaşandığı görüşmelerde bazıları annesini bazıları ise kızlarını aradı. Bir görüntüde çocukların koridorda gizlendikleri görüldü.