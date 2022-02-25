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Antalya'daki Ukraynalılar telefon başından ayrılmıyorlar: Kaç gecedir yatamıyorum

Antalya'daki Ukraynalılar telefon başından ayrılmıyorlar: Kaç gecedir yatamıyorum

ANTALYA'da yerleşik yaşayan 8 bin Ukraynalı, ülkelerine Rusya'nın başlattığı askeri müdahaleyi endişeyle izliyor. Yakınları ile görüntülü görüşme yapan aileler duygusal anlar yaşadı.

Antalya'daki Ukraynalılar telefon başından ayrılmıyorlar: Kaç gecedir yatamıyorum

Antalya'da yaşayan yerleşik Ukraynalılar, Rusya'nın askeri müdahalesinin ikinci gününde de endişeli bekleyişlerini sürdürüyor. Kentte yaşayan yaklaşık 8 bin Ukraynalı aile sık sık Ukrayna Ailesi Derneği’nde zaman geçiriyor.

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Antalya'daki Ukraynalılar telefon başından ayrılmıyorlar: Kaç gecedir yatamıyorum

Aileler zaman zaman kent merkezinde yaptıkları basın açıklamamalarıyla Rusya’ya tepki gösteriyor.

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Antalya'daki Ukraynalılar telefon başından ayrılmıyorlar: Kaç gecedir yatamıyorum

 Ukraynalılar cep telefonu üzerinden görüntülü görüşüp, yakınları ile iletişim kuruyor. 

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Antalya'daki Ukraynalılar telefon başından ayrılmıyorlar: Kaç gecedir yatamıyorum

Duygusal anların yaşandığı görüşmelerde bazıları annesini bazıları ise kızlarını aradı. Bir görüntüde çocukların koridorda gizlendikleri görüldü.

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