NATO toplantısı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kınama cümbüşü' diye eleştirdi

NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları bugün telekonferans yolu ile bir araya gelecek. Görüşme Genel Sekreter Jens Stoltenberg’in konuşması ile başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da toplantıda hazır bulunuyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı NATO Liderler Toplantısı Rusya konulu olarak başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıdan çıkacak kararlara işaret etmişti. Erdoğan, Batı'nın tavırları için 'Adeta Karagöz Hacivat cümbüşü' tabirini kullanmış ve NATO'dan daha net tavır göstermesi beklentisini dile getirmişti.

Genel Sekreter Jens Stoltenberg’in konuşması ile başlayan toplantı basına kapalı devam ediyor. Zirveden çıkacak kararları Stoltenberg basın açıklamasıyla duyuracak.