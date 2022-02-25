Türkiye doğal gaz sıkıntısı yaşamak istemiyor! 8 dev gemi yola çıktı

Tüm dünyayı etkisi altına alan enerji krizi yaşanırken Türkiye, doğal gaz depolarını dolu tutmak ve arz konusunda sıkıntı yaşamamak için sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alımına devam ediyor. Türkiye'nin LNG terminallerine 6 Mart'a kadar ABD, Ekvator Ginesi ve Cezayir gibi ülkelerden 8 LNG kargosunun gelmesi bekleniyor.

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TÜRKİYE, doğal gaz depolarını dolu tutmak ve arz konusunda sıkıntı yaşamamak için sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alımına devam ediyor. Türkiye'nin Hatay Dörtyol'da bulunan FSRU (yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitesi), Aliağa LNG Terminali ve Marmara Ereğlisi LNG Terminaline 10 gün içinde 8 LNG kargosunun ulaşması bekleniyor.

Bu kapsamda, Maran Gas Pericles, Methane Princess, Elisa Larus, SK Resolute ve Gaslog Hong Kong LNG tankerleri ABD'den yola çıktı. Bunun yanı sıra Ekvator Ginesi'nden Gui Ying, Cezayir'den Ougarta ve Lalla Fatma N'Soumer gemileri de Türkiye'deki terminallere doğru yola koyuldu.

Gemilerin Türkiye'deki hedef noktalara varış tarihleri 25 Şubat ile 6 Mart arasında değişiyor. ABD'den gelen LNG gemilerinin yolculuğu terminale göre değişmekle birlikte ortalama 18 gün sürüyor. Yolculuk Ekvator Ginesi'nden başlıyorsa 14 günde, Cezayir'den ise 5 günde tamamlanıyor.