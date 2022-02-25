Ukrayna açıklarında vurulan Türk gemisi Yalova'ya ulaştı

UKRAYNA'nın Odesa kenti açıklarında roket isabet eden Türk yük gemisi onarım için Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan tersane bölgesine getirildi.

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UKRAYNA'nın Odesa kenti açıklarında Yasa Denizcilik'e ait Marshall Adaları bayraklı 'Yasa Jüpiter' gemisine roket isabet etmişti. Ölen ve yaralanın olmadığı gemide maddi hasar oluşmuştu. 199 metre uzunluğundaki gemi onarım için Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan tersaneler bölgesine getirildi.

Safine Tersanesine getirilen 'Yasa Jüpiter'e kılavuz gemiler de eşlik etti. Tersaneye çok sayıda polis ve sağlık ekibi önlem amaçlı sevk edildi.

Tersane limanına çekilen geminin kısa sürede tadilatına başlanması planlanıyor.