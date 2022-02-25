Siber seferberlik çağrısı! Ukrayna hacker ordusu kuruyor

UKRAYNA sadece ağır silahlarla havadan ve karadan saldırıya uğramıyor. Hükümete ait internet hizmetleri de siber saldırılara maruz kalıyor. Ukraynalı yetkililer cepheler için yaptığı seferberlik çağrısının bir benzerine internet için ihtiyaç duyuyor. Hükümet yetkilileri siber alemde bir seferberlik çağrısı yaparak güvenlik uzmanlarından ve hackerlardan ordu oluşturuyor.

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RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmen Ukrayna'ya saldırıyı başlatmıştı. Rusların ayrılıkçılar üzerinden Ukrayna'da uzun yıllardır bir vekalet savaşı yürüttüğü biliniyor. Vekalet savaşının dışında Moskova'nın tercih ettiği bir diğer yöntem ise siber saldırılar.

Bir organizasyonun ya da devletin internet altyapısı koordineli bir şekilde hedef alınıyor. Ukrayna'da bir süredir bu durum görülüyor. Siber güvenlik raporlarına göre son bir haftada Ukrayna'da 70'ten fazla devlet sitesi saldırılar nedeniyle sorun yaşadı.

Siber güvenlik alanında gözlemci bir kuruluş olan Netblocks'un aktarımına göre; Rusya'nın askeri operasyonundan 12 saat önce Ukrayna'nın dışişleri, savunma, içişleri bakanlıklarıyla beraber güvenlik ve bakanlar kurulunun siteleri saldırıya uğradı.

Ukrayna'dan siber seferberlik çağrısı

Ukrayna hükümeti savaş sonrası genel seferberlik ilan etti. Binlerce Ukraynalı cepheye gidebilmek için gönüllü oldu. Hükümetten siber seferberlik denebilecek bir çağrı da geldi. Reuters'ın aktardığı bilgilere göre; hacker forumlarında Rus birliklerine saldırı duyuruları yapılıyor.

Bir paylaşımda, "Ukrayna siber topluluğu ülkemizin siber savunmasına katılma zamanı" ifadeleri kullanıldı. Paylaşımın devamında siber güvenlik uzmanlarının başvuru yapabileceği bir form paylaşıldı. Formda kişilerin uzmanlıkları, zararlı yazılım geçmişleri ve profesyonel referansları istendi. Yüzlerce kişinin başvuruda yaptığı belirtildi.