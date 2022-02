Rusya Ukrayna savaşında 700 Türk firma diken üstünde! Tüm planları altüst oldu

RUSYA ile Ukrayna arasındaki savaş bölgedeki Türk firmaları da tehdit ediyor. 700'ü aşkın Türk firmasının Ukrayna'nın birçok bölgesinde faaliyet gösterdiğini aktaran Türkiye Ukrayna Romanya Kırım Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TURKSİD) Başkanı İsmet Yüksel, "İki ülke arasındaki ilişkiler oldukça iyi. Yatırımın daha da artması bekleniyordu. Şu an ne olacağını gerçekten bilmiyoruz" şeklinde konuştu.

RUSYA ile Ukrayna arasındaki savaş Türk iş adamlarını da kara kara düşündürmeye başladı. Ukrayna'da 700'ü aşkın Türk firması faaliyet gösteriyor. Gıdadan inşaata, kozmetikten iş makinelerine kadar en az 10 sektörde pazarın liderleri arasında Türk firmalar bulunuyor.

4,5 milyar liralık Türk sermayesi var

Türk iş adamlarının Ukrayna'da toplam 4,5 milyar lira sermayesi olduğu belirtiliyor. İki ülke arasında 11 bin kaleme yakın ürün için karşılıklı muafiyet anlaşması var. Son 20 yıldır büyük özveri ile pazarda söz sahibi olan Türk firmaları tam bir belirsizlik içinde. Türkiye'nin bölgede 6-8 milyar dolarlık iş hacmine sahip olduğunu dile getiren Türkiye Ukrayna Romanya Kırım Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TURKSİD) Başkanı İsmet Yüksel, iş hacmini 10-20 milyar dolara çıkarmak için iş birliği anlaşması imzalandığını hatırlattı.

"Her şey altüst oldu"

Türklerin bölgede çok ciddi fabrika altyapısı ve her sektörden iş girişimi bulunduğunu söyleyen Yüksel, "Türk firmaları Ukrayna'nın her bölgesinde faaliyet gösteriyor. İki ülke arasındaki ilişkiler oldukça iyi. Yatırımın daha da artması bekleniyordu. Şu an ne olacağını gerçekten bilmiyoruz. Savaş her şeyi altüst etti" diye konuştu.

"İnsanlar batıya göçüyor"

Ülkedeki genel durumla ilgili de bilgiler veren İsmet Yüksel, şunları kaydetti:

"Kiev'de patlama sesleriyle uyandık. Havalimanının yanında bir askeri tesis vardı, buraya bomba atıldı. Kiev'deki evimizde ailemle birlikteyim. Şu an en güvenli yerin ev olduğuna karar verip burada kaldık. Sokağa çıkıp insanların durumunu gözlemledim. Pek çok insan markete gidip yiyecek almak için girişimde bulunuyordu. Bazıları ATM'den para çekiyor, kimisi ise eczanelerde sıraya girmişti. Ellerinde valiz olan pek çok insan gördüm. İnsanlar ülkenin girişine doğru ilerliyor. Batı'da evler ve günlük kiralık daireler de dolmuş."

