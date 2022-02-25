Fatih Erbakan: Türkiye’nin en dinamik partisiyiz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 300 bin üye sayısıyla Türkiye’nin en dinamik partisi olduklarını söyledi.

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Yeniden Refah Partisi Lideri Erbakan, Lütfi Elvan Kongre Merkezi’nde düzenlenen partisinin Karaman İl Başkanlığı 2. Olağan Kongresine katıldı. “Erbakan hocamızı vefatının 11. yıl dönümünde bir kez daha hayırla yad ediyor ve özlemle anıyoruz” diyerek konuşmasına başlayan Erbakan, “3 yıllık sürede medya desteği, arkamızdan rüzgarlar estirilmeden, ambargolara rağmen, hazine yardımı almadan, dış güçlerin desteği olmadan, bütün bu yokluklara rağmen 81 ilde ve 922 ilçede hızlı bir şekilde teşkilatlandık.

Şu an 300 binin üzerinde üye sayısıyla Türkiye’nin en dinamik partisiyiz. Bütün bunlar ancak davamızın bereketi ve Cenabı Allah’ın yardımıyla olmuştur. İnşallah bu üye sayımızı en kısa sürede 500 bine çıkaracağız. Türkiye’nin üye sayısı bakımından üçüncü büyük partisi haline geleceğiz. Asıl hedefimiz ise iktidara ulaşmak olacak” dedi.

Yeniden Refah Partisi’nde büyümenin bütün hızıyla devam ettiğini ifade eden Erbakan, “Önceden bizleri anketlerde göstermiyorlardı. Şimdi ise yavaş yavaş göstermeye başladılar. İnşallah milletimizin ferasetiyle, milletimizin gerçekleri görmesiyle yapılacak ilk seçimde Yeniden Refah, yeniden Milli Görüş, bu ülkenin başına gelecek” diye konuştu.