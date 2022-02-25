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Ukrayna 2 bin 800'den fazla askerin etkisiz hale getirildiğini bildirdi

Ukrayna 2 bin 800'den fazla askerin etkisiz hale getirildiğini bildirdi

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın Ukrayna işgalinde büyük bir darbe aldığını duyurdu. Rus güçlerine ait 516 zırhlı araç, 7 helikopter, 10 uçak, 2 bin 800'den fazla askerin etkisiz hale getirildiğini bildirdi

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Başkanlığın Facebook hesabından yapılan açıklamada, Rus güçlerinin uzun menzilli silahlar yardımıyla Ukrayna'ya karşı saldırı harekatını sürdürdüğüne işaret edildi.

2 bin 800'den fazla asker etkisiz hale getirildi
Rus birliklerinin personel ve ekipman kaybetmeye devam ettiği belirtilen açıklamada, saldırının başlangıcından itibaren Rusya'nın 516 zırhlı araç, 7 helikopter, 10 uçak, 2 bin 800'den fazla asker ve yaklaşık 80 tank ile 20 seyir füzesinin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zalujnıy, Odessa'daki Pivdenniy Limanı'nın 12 mil açıklarında Moldova bandralı bir yakıt ikmal gemisinin bir Rus gemisi tarafından vurulduğunu açıkladı.

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