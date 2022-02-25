Rusya'dan kritik açıklama: Ukrayna'ya müzakere onayımızı gönderdik

UKRAYNA Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'ya müzakere çağrısında bulunmuştu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın müzakere talebini onayladıklarını belirterek, "Ukrayna'ya müzakere onayımızı gönderdik" dedi.

Abone ol

UKRAYNA Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'in Rusya'ya müzakere çağrısında bulunmasının ardından Rusya'dan onay geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev'in talebini onayladıklarını ve müzakereler için bir heyet oluşturduklarını söyleyerek, "Rusya'nın müzakere organize edilmesine ilişkin onay Ukrayna'ya iletildi. Rusya Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Devlet Başkanlığı İdaresi temsilcilerinden oluşan bir heyet oluşturuldu" dedi.

Sözcü Peskov, açıklamasında, "Ukrayna, Misnk'te müzakere yapılmasına karşı Varşova'yı önerdi. Fakat bu müzakerelerin yapılması için Kiev tarafından bir 'mola' geldi. Bu mola oldukça uzun süredir devam ediyor. Maalesef bu molaya Kiev de dahil büyük şehirlerde milliyetçi unsurların yerleşim yerlerine çoklu roketatar sistemleri yerleştirmesi eşlik ediyor. Bu durumu son derece tehlikeli buluyoruz" ifadelerini kullandı.