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Türkiye 25 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 25 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 453 bin 947 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 71 bin 736 kişinin testi pozitif çıktı, 266 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 145 milyon 454 bin 202'ye yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 25 Şubat 2022 Cuma günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 453 bin 947 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 71 bin 736 kişinin testi pozitif çıktı, 266 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 90 bin 117 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Can kayıplarımızın neden yüksek seyrettiği dikkat çeken bir konu. Bu kayıpların vakaların küçük bir kısmı içinde yaşandığı, hastalığı ağır geçirme ihtimali olan 65 yaş üstüyle kronik hastalarımızın kendilerini koruması gerektiği unutulmamalı" değerlendirmesinde bulundu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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