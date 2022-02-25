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Benzin ve motorine büyük zam! 26 Şubat itibariyle benzin 1,61, motorin 1,51 TL zamlı

Benzin ve motorine büyük zam! 26 Şubat itibariyle benzin 1,61, motorin 1,51 TL zamlı

Benzin ve motorine 26 Şubat 2022 itibariyle çok büyük zam geldi. Benzinin litresi 1.61 lira, motorinin litresi ise 1.51 lira zamlandı. Bu büyük zamla birlikte benzin ve motorin litre fiyatı 17 liraya çıktı.

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Dolar/TL kurunda ve petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin ardından benzin ve motorin fiyatlarına çok büyük zam geldi. 26 Şubat 2022 cumartesi günü itibariyle büyük zam pompa fiyatlarına yansıtıldı. Vatandaş dolar kuru 14 liradan 13 liraya düştüğü için zammın ertelenmesini bekleniyordu. Ancak beklenen iyi haber gelmedi. Benzinin litresine 1,61 TL, motorinin litresine ise 1,51 TL zam geldi. Zammın pompaya yansıtılacağını EPGİS sosyal medya hesabından duyurdu. 

Zamlı benzin fiyatı
Zamların ardından Ankara'da 15,24 liradan satılan benzinin litresi 16,85 liraya, İstanbul'da 16,76 liraya, İzmir'de 16,87 liraya çıktı.

Zamlı motorin fiyatları
Ankara'da 15,57 liradan satılan motorinin litresi 17,08 lira oldu. Motorinin litresi İstanbul'da 16,99 lira, İzmir'de 17,08 liraya yükseldi. 

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