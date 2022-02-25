Meteoroloji ve Orhan Şen'den uyarı kar yeniden geliyor Kocaeli, İstanbul, Bursa...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre özellikle İstanbul'da aralıksız devam eden sağanak yağış akşam saatlerinde etkisini kaybediyor. Hafta sonu yer yer güneşli bir hava hakim olacak. Öte yandan Mart ayı ile birlikte soğuk ve kar yağışının yeniden geleceği konuşuluyor. İşte yurtta hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre bugün birçok kentte sağanak yağış ve kar yağışı görülecek. Eskişehir, Çankırı, Sivas, Konya'da kar beklenirken İstanbul başta olmak üzere Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik de kuvvetli sağanak etkili olacak.
İstanbul da yeniden kar bekleniyor mu? Uzmanlar Mart ayının sanıldığından soğuk geçeceğini bildirdi.
Prof. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sağanak yağışın bugün akşam saatlerinde İstanbul'u terk edeceğini bildirdi.
Hava tahminleri ile bilinen Hava Forum sitesinde yer alan bilgiye göre ise kar yeniden geliyor. Yapılan paylaşımda şöyle denildi:
-Pazartesi günü Avrupa ve Balkanlar üzerinden bir bir soğuk hava geliyor.