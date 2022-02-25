NATO zirvesi sonrası Stoltenberg'den açıklama: Topyekûn bir işgali var

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası toplanan NATO Liderler Zirvesi'nin ardından açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, İttikfak'ın Ukrayna'ya hava savunma sistemi dahil olmak üzere daha fazla silah vereceğini söyledi.

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NATO liderleri, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini ele almak için olağanüstü zirvede bir araya geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun devlet ve hükümet başkanları seviyesinde videokonferans yöntemiyle gerçekleştirdiği olağanüstü zirvenin açılış konuşmasını yaptı.

"İşgalin tek sorumlusu Rusya"

Aylardır yapılan uyarılara ve diplomatik çözüm çabalarına rağmen Rusya'nın, Avrupa kıtasında barışı bozduğunu vurgulayan Stoltenberg, "İşgalin tek sorumlusunun Rusya olduğunu" ifade etti.

Stoltenberg, Rusya'yı askeri harekatını derhal durdurmaya çağırarak, İttifakın Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğini yineledi.

Stoltenberg'in NATO zirvesi sonrası şu ifadeleri kullandı:

Bu hata yüzünden Rusya bedel ödeyecek. Burada daha fazlasını yapmak için hazır olmalıyız. Biz de bedel ödeyebiliriz, ona rağmen yapmalıyız çünkü uzun bir süreç bu. Rus vatandaşlarına çağrım; Bu Rusya'yı dünyada daha saygın hale getirmeyecek, çocuklarınız için daha güvenli hale getirmeyecek. NATO karşılık gücü unsurlarını, karada denizde faal hala getiriyoruz. Müttefiklerimiz binlerce daha fazla askeri ittifakın Doğu kanadına gönderdi.

"Ukrayna'ya desteğimiz devam edecek"

Biz her müttefiki korumak için her şeyi yapmaya hazırız. Bugün, liderler ayrıca Ukrayna'ya desteğimizi sürdürmemiz konusunda mutabık kaldı. Gürcistan, Moldova ve Bosna Hersek gibi ülkelere daha fazla destek vermeliyiz. Kendi özgür iradeleriyle seçtikleri yolu desteklemeliyiz. Güçlü bir trans atlantik bağı olmadan Avrupa güvende olamaz.

Nato'dan Ukrayna'ya hava savunma sistemi

Öte yandan Stoltenberg, İttikfak'ın Ukrayna'ya hava savunma sistemi dahil olmak üzere daha fazla silah vereceğini söyledi ve Rusya'nın Ukrayna hükümetini değiştirmek istediğini belirtti.

Ukrayna hükümeti ne kadar dayanabilir?

Şu anda gördüğümüz topyekûn bir işgali var. Havadan, karadan ve denizden saldırı yapıyorlar. Şu anda Kiev'e yaklaştıklarını görüyoruz. Aynı zamanda verilen mesajları duyuyoruz. Bunlar ciddi şekilde amaçlarının hükümeti değiştirmek yönünde olduğunu gösteriyor. Durumu yakından takip ediyoruz ancak hala akışkan bir durum olduğunu söyleyebilirim. Ukrayna güçleri cesurca savaşıyor ve aslında işgal eden Rus güçleri üstünde ciddi hasarlar yarattılar. Ancak akışkan bir durum ve sürekli değişiyor.

"Siber saldırılar 5. maddeyi devreye sokabiliriz"

Siber alandaysa daha önce şunu ifade etmiştik. Siber saldırılar da 5. maddeyi devreye sokabilir. Şu anda siber savunmalarımızı güçlendirmeye çalışıyoruz. Hem kendi siber ağlarımızı hem de Ukrayna siber ağlarını güçlendirmek için çalışıyoruz.