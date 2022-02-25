Zelensky'den Biden'e telefon: Rusya'ya karşı yaptırımları kuvvetlendirin

UKRAYNA Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, ABD Başkanı Joe Biden'le Rusya'ya karşı yaptırımların kuvvetlendirilmesine ilişkin telefonda görüşme yaptı.

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UKRAYNA Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ülkesine sağlam desteği için ABD'ye minnettar olduğunu ifade etti.

Zelensky, Rusya'ya yaptırımların kuvvetlendirilmesi, ülkesine somut savunma yardımı ve bir savaş karşıtı koalisyon konularını ABD Başkanı Joe Biden'le ele aldıklarını aktardı.