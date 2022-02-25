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Adana Demirspor ile Antalyaspor eşitliği bozamadı

Adana Demirspor ile Antalyaspor eşitliği bozamadı

Süper Lig'in 27. haftasındaki mücadelede Adana Demirspor ile Antalyaspor 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından 45 puanla 4 sırada yer alan Adana Demirspor, 28. haftada Yeni Malatyaspor deplasmanına gidecek. 32 puanla 14. sırada yer bulan Antalyaspor ise Sivasspor'u ağırlayacak.

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6. dakikada rakip ceza sahası dışından kaleyi yoklayan Hakan Özmert meşin yuvarlağı auta attı.

10. dakikada Ndao'nun sağ kanattan ortasına ceza sahası içerisinden yükselen Da Silva kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

13. dakikada ceza sahasının dışında topu önünde bulan Vargas buradan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi.

26. dakikada Yunus Akgün sağ kanattan topu ceza sahası dışındaki Balotelli'ye çıkarmak istedi, Hakan Özmert araya girerek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

31. dakikada Adana ekibi Yunus Akgün'ün düşürülmesiyle ceza sahası dışında serbest vuruş kazandı. Balotelli'nin vuruşunda top kaleci Boffin'de kaldı.

İlk yarı golsüz sona erdi.

51. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Doğukan Sinik'in vuruşunda meşin yuvarlak Muric'te kaldı.

60. dakikada Gökhan İnler'in ceza sahasının dışından vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

68. dakikada Adana ekibi gole yaklaştı. Gökhan İnler'in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Vargas topu kaleye yolladı. Rakip defans topu çizgiden çıkardı.

69. dakikada ceza sahasının solunda topla buluşan Da Silva ceza sahası içerisine girip topu kaleye gönderdi. Ağlarla buluşan meşin yuvarlak ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

83. dakikada Assombalonga'nın pasıyla topla buluşan Balotelli sert vurdu. Top kaleci Boffin'de kaldı.

Kalan dakikalarda pozisyonları değerlendiremeyen Adana Demirspor ile Antalyaspor 0-0 berabere kaldı.

Adana Demirspor: 0 - 0 :Antalyaspor

Stat: Yeni Adana
Hakemler: Alper Ulusoy, Ekrem Kan, İbrahim Bozbey

Adana Demirspor: Muric, Tayyip Talha Sanuç, Samet Akaydın, Balotelli, Belhanda (Dk.68 Assombalonga) , Svensson, Yunus Akgün (Dk. 85 Akintola), Alper Uludağ (Dk. 68 Kaan Kanak), Vargas (Dk. 85 Bjarnason), Dokoviç, Gökhan İnler (Dk. 75 Stambouli)

Antalyaspor: Boffin, Floranus, Preira, Doğukan Sinik (Dk. 89 Kudriashov), Güray Vural, Mehmedi (Dk.75 Riberio), Martins, Ndao (Dk. 82 Gökdeniz Bayrakdar), Silva (Dk. 89 Wright), Hakan Özmert (Dk.75 Poli), Veysel Sarı

Sarı Kart: Dk. 60 Silva ( Fraport TAV Antalyaspor)

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