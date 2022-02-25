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Zelenskiy, "Ülkeden kaçtı" iddialarına cevap verdi: Ukrayna'yı savunuyoruz

Rusya'nın işgali altında bulunan Ukrayna'dan kaçtığı öne sürülen Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, hakkındaki iddiaları başkent Kiev sokaklarında çektiği bir videoyla cevapladı. Zelenskiy, "Buradayız, Kiev'deyiz. Ukrayna'yı savunuyoruz" ifadelerini kullandı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün sabah Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Bu kararın ardından Rus ordusu farklı noktalardan ülkeye girdi, Ukrayna'nın dört bir yanında bombalar patladı, füze saldırıları gerçekleştirildi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, ülkelerini savunacaklarını belirtip seferberlik ve sıkıyönetim ilan etti.

Kiev sokaklarından paylaştı
Hakkındaki ülkeden kaçtığı iddiaları sosyal medyadan yanıt veren Zelenski, başkent Kiev sokaklarından bir video paylaşarak "Herkes burada, Cumhurbaşkanı da burada. Çok yaşa Ukrayna, kahraman askerimiz çok yaşasın" dedi.

"Buradayız, ülkemizi savunuyoruz"
Videoyu Instagram hesabından paylaşan Zelenski, halkına "Buradayız, Kiev'deyiz. Ukrayna'yı savunuyoruz" mesajı da verdi.

İsveç Başbakanı Mangdalene Başbakan Andersson, AB üyesi ülkelerin liderlerinin Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonu nedeniyle Brüksel'de olağanüstü toplandığı zirve sonrası açıklamada bulundu.

"Son görüşünüz olabilir"
Ülkesinin resmi haber ajansı TT'ye konuşan Andersson, Zelenski'nin bir sığınaktan zirveye katıldığını, toplantının bitişinde, "Belki beni devlet başkanı olarak son görüşünüz olabilir." diyerek kendilerine veda ettiğini anlattı.

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