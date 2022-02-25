Trabzonspor, geriye düştüğü maçta Kayserispor'u 3-2 mağlup etti

Süper Lig'in 27. haftasında lider Trabzonspor 2-0 geriye düştüğü maçta Kayserispor'u 3-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

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Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Trabzonspor evinde Kayserispor'u ağırladı. Medical Park Stadı'nda oynanan karşılaşmayı bordo-mavili ekip 3-2 kazandı.

Kayserispor 2-0'ı koruyamadı

Karşılaşmaya Trabzonspor etkili başlamasına rağmen Kayserispor 24. dakikada Gavranovic ile 45+1. dakikada Mame Thiam'ın ayağından bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Trabzonspor 49. dakikada Visca'nın golüyle farkı 1'e indirdi. Mücadelenin 59. dakikasında sahneye Djaniny çıktı ve takımına 2-2'lik beraberliği getiren golü kaydetti.

Karşılaşmanın 90+8.dakikasında bu defa da Nwakaeme sahneye çıktı ve penaltıdan attığı golle skoru 3-2 yaptı. Maçta başka gol sesi çıkmayınca karşılaşma Trabzonspor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 66'ya yükseltirken, Kayserispor, 38 puanda kaldı.

Gelecek hafta Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe'yle karşılaşacak. Kayserispor ise sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.

Trabzonspor: 3 - Yukatel Kayserispor: 2

Stat: Medical Park

Hakemler: Erkan Özdamar, Tarık Ongun, Mustafa Sönmez

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Ahmetcan Kaplan (Dk. 46 Denswil), Hugo, Puchacz (Dk. 46 Yusuf Erdoğan), Siopis (Dk. 80 Berat Özdemir), Bakasetas (Dk. 46 Djaniny), Abdülkadir Ömür (Dk. 80 Koita), Nwakaeme, Visca, Cornelius

Yukatel Kayserispor: Lung, Onur Bulut (Dk. 71 Mustafa Pektemek), Hosseini, Mert Çetin, Carole (Dk. 71 Campanharo), Ramazan Civelek (Dk. 56 Kolovetsios), Attamah, Abdulkadir Parmak, Cardoso (Dk. 71 Mane), Thiam, Gavranovic

Goller: Dk. 24 Gavranovic, Dk. 45+1 Thiam (Yukatel Kayserispor), Dk. 49 Visca, Dk. 59 Djaniny, Dk. 90+8 Nwakaeme (Penaltıdan) (Trabzonspor)