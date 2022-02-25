Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'daki Türklerin durumuyla ilgili açıklama yaptı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, katıldığı bir canlı yayında açıklama yaparak Ukrayna'da mahsur kalan Türk vatandaşlarının tahliyelerini başlandığını açıkladı. Çavuşoğlu, duyurusunda "Çatışma öncesi 20 bin vatandaşımız vardı, şimdi 15-16 bin vatandaşımız var" ifadelerini kullandı.

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Rusya'nın Ukrayna'ya girmesinin ardından başlayan savaş ikinci gününe girdi. Ukrayna'nın dört bir yanında bombalar patladı, füze saldırıları gerçekleştirildi. Ülkede mahsur çok sayıda Türk'ün ise ne zaman tahliye edileceği merak ediliyordu.

"Tahliyeler başladı"

Dün yaptığı açıklamada vatandaşlara gerekli desteğin verileceğini açıklayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NTV canlı yayınında konuya dair açıklamalarda bulundu. Ülkede 16 bin Türk vatandaşının olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, tahliyelere başlandığını ifade ederek "Yarından itibaren tahliyelerimize hız vereceğiz" dedi.

Ülkede 15-16 bin Türk vatandaşı bulunuyor"

Tahliye için 2 bin 500 vatandaşın başvuru yaptığını söyleyen Çavuşoğlu, "Çatışma öncesi 20 bin vatandaşımız vardı, şimdi 15-16 bin vatandaşımız var" ifadelerini kullandı.