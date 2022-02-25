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Abdullah Avcı'dan şampiyonluk sözleri: Harika gidiyoruz

Abdullah Avcı'dan şampiyonluk sözleri: Harika gidiyoruz

Süper Lig 'in 27. haftasında Kayserispor karşısında Medical Park Stadyumu'ndaki dolu tribünler önünde ilk yarıyı 2-0 geride kapatan lider Trabzonspor ikinci yarıda maçı çevirmesini bildi.

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kayserispor'u 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Harika gittiklerini belirten tecrübeli hoca, "Şampiyonluk hikayeleri böyle maçlarda yazılıyor. Hiçbir rakip kolay değil. 14 puan önde olabiliriz ama bizim gergin olmaya hata yapmaya hakkımız yok. Şampiyon gibi oynamamız ve bunun tadını çıkarmamız gerekiyor. Taraftara teşekkürler. Trabzonspor'un DNA'sında böyle geri dönüşler var. İki topumuz direkten döndü. Trabzonspor ikinci yarıda harika bir tempo yaptı. Taraftarımız vazgeçmedi bizi diri tuttu. Haftalar azalıyor. Bu galibiyetler bizim daha özgüvenli oynamamamızı sağlamalı. Harika gidiyoruz, çok mutluyuz" dedi.

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