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Biden'dan asker gönderme emri! ABD'den Putin'e yaptırım!

Biden'dan asker gönderme emri! ABD'den Putin'e yaptırım!

ABD Başkanı Biden, ABD'nin Avrupa'daki kapasitesini artırmak ve NATO'ya destek olmak için Avrupa'ya ek asker gönderme emri verdi. Beyaz Saray Putin'e yeni yaptırımları da açıkladı.

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ABD Başkanı Biden, ABD'nin Avrupa'daki kapasitesini artırmak ve NATO'ya destek olmak için Avrupa'ya ek asker gönderme emri verdi.

Putin'in Batı'yı bölmeyi başaramadığını söyleyen ABD Başkanı Biden, "NATO kapısı Avrupa ülkelerine açık" dedi.

Beyaz saray duyurdu! Putin'e yaptırım kararı
Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, ABD'nin Rusya Devlet Başkanı Putin, Dışişleri Bakanı Lavrov ve Rus güvenlik yetkililerine yaptırım uygulayacağını açıkladı.

Psaki, Swift yaptırımının masada olduğunu belirtti.

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