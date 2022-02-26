BIST 1.952
DOLAR 13,80
EURO 15,63
ALTIN 838,71
HABER /  DÜNYA

Rusya: Finlandiya ve İsveç NATO’ya katılırsa sonuçları olur

Rusya: Finlandiya ve İsveç NATO’ya katılırsa sonuçları olur

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılmasının sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

Abone ol

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, düzenlediği basın toplantısında, Finlandiya ve İsveç’in olası NATO üyeliklerine dair açıklamalarda bulundu.

"Finlandiya ve İsveç'in Nato'ya katılmasının sonuçları olacak"
Ülkelerin güvenliklerinin, başka ülkelerin güvenliği pahasına inşa edilmemesi gerektiğini savunan Zaharova, "Finlandiya ve İsveç'in öncelikle bir askeri blok olan NATO'ya katılımı, ülkemizin yanıt vermesini gerektirecek ciddi siyasi-askeri sonuçlara yol açacaktır." ifadesini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Selçuk Bayraktar'dan Ukrayna açıkaması! Tek yol Milli teknoloji hamlesi
Selçuk Bayraktar'dan Ukrayna açıkaması! Tek yol Milli teknoloji hamlesi
Adana Demirspor ile Antalyaspor eşitliği bozamadı
Adana Demirspor ile Antalyaspor eşitliği bozamadı
Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'daki Türklerin durumuyla ilgili açıklama yaptı
Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'daki Türklerin durumuyla ilgili açıklama yaptı
Trabzonspor, geriye düştüğü maçta Kayserispor'u 3-2 mağlup etti
Trabzonspor, geriye düştüğü maçta Kayserispor'u 3-2 mağlup etti
Zelenskiy, "Ülkeden kaçtı" iddialarına cevap verdi: Ukrayna'yı savunuyoruz
Zelenskiy, "Ülkeden kaçtı" iddialarına cevap verdi: Ukrayna'yı savunuyoruz
Zelensky'den Biden'e telefon: Rusya'ya karşı yaptırımları kuvvetlendirin
Zelensky'den Biden'e telefon: Rusya'ya karşı yaptırımları kuvvetlendirin
Skandal 'Rusya damadın SİHA'larını vurmuş' tweetine sert tepki
Skandal 'Rusya damadın SİHA'larını vurmuş' tweetine sert tepki
Benzin ve motorine büyük zam! 26 Şubat itibariyle benzin 1,61, motorin 1,51 TL zamlı
Benzin ve motorine büyük zam! 26 Şubat itibariyle benzin 1,61, motorin 1,51 TL zamlı
NATO zirvesi sonrası Stoltenberg'den açıklama: Topyekûn bir işgali var
NATO zirvesi sonrası Stoltenberg'den açıklama: Topyekûn bir işgali var
Kazançları basit usulde tespit edilen 835 bin esnafa gelir vergisi muafiyeti
Kazançları basit usulde tespit edilen 835 bin esnafa gelir vergisi muafiyeti