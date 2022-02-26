Korona ve dolar zamlarından sonra savaş zamları geliyor! İğneden ipliğe her şeye zam

Korona salgını sonrası gelen zamları dolardaki yüksek artış sonrası gelen zamlar izlemişti. Vatandaşı canından bezdiren dolar zamlarının ardından şimdi de Rusya-Ukrana savaşı zamları geliyor. İğneden ipliğe her şey daha da pahalı hale gelecek.

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Pandemi nedeniyle gelen zamların ardından dolardaki yüksek artış nedeniyle peş peşe gelen zamlar yüzünden aylardır süren zam sağanağı devam ederken, şimdi de savaş zamları kapıya dayandı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından hem dolardaki yükseliş em de ithalata dayalı buğday fiyatlarındaki artış beklentisi vatandaşı daha bunaltacak yarıları yapılıyor.

Benzin ve motorinden sonra doğalgaz ve elektrik zamları...

Petrol fiyatlarının aşırı yükselmesi nedeniyle bu gece yarısı benzin ve motorine büyük zamlar geldi. Kurun yükselmesi, enerjide yurtdışına bağımlı olunması nedeniyle doğrudan elektrik ve doğalgazda yeni zamları zorluyor. Benzin ve motorine yapılan zamdan sonra pompa fiyatları da güncellendi.

Benzin ve motorin zammı her şeyin fiyatlarını artıracak

İstanbul'da benzinin litre fiyatı 16.75 TL'ye çıktı. Bu da başta halkın gıda kaynağı olan tarım olmak üzere genel olarak üretim maliyetlerini aşırı yükseltecek. Üretilen ürünlerin nakliyesi de motorin zammıyla birlikte daha pahalı hale geleceği için fiyatlar üzerinde çifte zam baskısı yaratacak.

Gübre ve ilaçta zam baskısı artıyor

Kur artışıyla birlikte ithal gübre ve ilaçta yeni zam baskısı oluştu. Kur, akaryakıt ve enerji maliyetlerinin birlikte yükselmesi tarım dışında sanayi üretiminde de yük oluşturuyor. Savaş sonrası ilk iş olarak ilave gümrük vergilerini kaldıran Türkiye'de ise zincirleme zamları tetikleyen kur, akaryakıt ve enerji zamlarının halka yansımasının nasıl önleneceği henüz açıklanmadı.