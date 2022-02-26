Ayyıldız Tim'den Ukrayna'ya siber savunma desteği

Türk hacker grubu Ayyıldız Tim'den Ukrayna'ya destek geldi. Yapılan açıklamada "Masum insanların öldüğü Ukrayna'nın siber alt yapısını koruma noktasında yanında olduğumuzu ve elimizden gelen desteği vereceğimizi bildirmek isteriz." denildi.

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Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi üçüncü gününde...

Türk hacker grubu Ayyıldız Tim, Ukrayna'nın siber alt yapısını koruma noktasında yanında olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Türk'ün siber ordusu olarak bütün dünyada her zaman zalimin karşısında, mazlumun yanında yer aldık. Bu bizim milletimizin temel özelliğidir. Biz zulmü gördüğümüz zaman zulme başkaldırırız, mazlumu gördüğümüz zaman da mazlumun üzerindeki o zulmün kaldırılması için seferber olan bir milletiz.

Ayyıldız Tim olarak Rus işgaline maruz kalan masum insanların öldüğü Ukrayna'nın siber alt yapısını koruma noktasında yanında olduğumuzu ve elimizden gelen desteği vereceğimizi bildirmek isteriz. Ayyıldız Tim Ukrayna'ya bu konuda her desteği karşılıksız verecektir. Bu konuda yanımızda yer almak isteyen tüm arkadaşları internet sitemize bekliyoruz. Ayyıldız Tim daha öncede Rus uçağının düşürülme krizinde de Rusya'ya siber savaş ilan etmiş bir çok Rus devlet sitesini hacklemişti."