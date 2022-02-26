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Ukrayna'dan yürek yakan görüntüler! Bomba ve siren sesleri altında sığınakta bir bebek doğdu

RUSYA'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sırasında başkent Kiev dahil birçok kent vuruldu, art arda patlamalar yaşandı. Savaşın en büyük etkisini masum halk, masum çocuklar hissediyor. Kiev‘de bombalar ve siren sesleri altında sığınakta bir bebek dünyaya geldi. Bebeğin ve annesinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor. Ülkede gece gündüz patlama ve siren sesleri yükselirken Başkent Kiev’de bombardımandan sığınağa kaçanlar arasında olan hamile bir kadının doğum sancıları başladı.  Etraftakilerin hemen yardıma koşmasıyla gerekli koşullar oluşturuldu ve kadın doğum yaptı.

Kiev Metrosu Başkan Yardımcısı Natalya Makagon tarafından yapılan açıklamada, "Bebek sığınak olarak kullanılan metrolarda değil başka bir sığınakta doğdu. Bu her koşulda aile için bir mutluluk anıdır" ifadeleri kullanıldı. Bebeğin ve annesinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

 Mariupol'de yaşayan Vlada gibi  gözyaşları içinde anlattı ve 'ölmek istemiyorum' dedi.

Ukrayna'nın doğusundaki Dnipro'daki bir çocuk hastanesindeki yenidoğan yoğun bakım ünitesinden yeni doğan bebekler, Perşembe günü binanın alt katındaki derme çatma bir bomba sığınağına taşındı.

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