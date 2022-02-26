Ukrayna'dan kaçış sürüyor! Kadın ve çocukları sınırda yardım malzemeleriyle karşılıyorlar

Rusya'nın vurduğu Ukrayna'dan kaçış sürüyor. Çok büyük çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan Ukrayna vatandaşları, komşu ülkelere geçmeye başladı. Komşu ülke vatandaşları da savaş mağdurlarını karşılayıp onlara yardım edebilmek için sınırlara akın etti.