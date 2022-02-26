Ukrayna'dan kaçış sürüyor! Kadın ve çocukları sınırda yardım malzemeleriyle karşılıyorlar
RUSYA'nın Ukrayna'yı işgalinde 3. güne girilirken Ukraynalı kadın ve çocukların komşu ülkelere kaçışı sürüyor. Ukraynalı mültecileri sınırda karşılayan Slovaklar ve Romanyalılar yardım malzemeleriyle yüzlerini bir an olsun güldürdü. Romanya Başbakanı ve Savunma Bakanı sınırda mültecileri karşıladı.
Rusya'nın vurduğu Ukrayna'dan kaçış sürüyor. Çok büyük çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan Ukrayna vatandaşları, komşu ülkelere geçmeye başladı. Komşu ülke vatandaşları da savaş mağdurlarını karşılayıp onlara yardım edebilmek için sınırlara akın etti.
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından ülkeden ayrıldıktan sonra Romanya'ya gelen Ukraynalı siviller, ülkenin Ukrayna sınırındaki Siret kentindeki sınır kapısını geçmelerinin ardından görüntülendi.
Siviller, gönüllü Roman vatandaşlar tarafından gıda, giyecek gibi yardımlarda bulundu. Özellikle çocukların yeni gittikleri ülkelerde karşılaştıkları yardımlar karşısında mutlu oldukları görüldü.
Mültecileri Romanya Başbakanı ve Savunma Bakanı karşıladı
Romanya Başbakanı Nicolae Ciuca (solda) ve Savunma Bakanı Vasile Dincu (sağda), sınır bölgesinde Ukraynalıları karşılayıp, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.