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Evlat nöbeti 908. gününde! Acılı anne seslendi: Kızımı kandırıp PKK'ya verdiler

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Evlat nöbeti 908. gününde! Acılı anne seslendi: Kızımı kandırıp PKK'ya verdiler

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde ailelerin evlat nöbeti 908. gününde sürüyor. Terör örgütü PKK tarafından kızının zorla dağa kaçırıldığını belirten anne Esmer Koç, “Ben evladımı HDP ve PKK’dan istiyorum, onun için buradayım. Dağdaki bütün çocuklara çağrım gelip teslim olmalarını ve kendilerini HDP’ye kurban etmemelerini istiyorum” dedi.

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Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 908. gününde de devam ediyor.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2013'te dağa kaçırılan kızı için eyleme katılan anne Esmer Koç, evladının yaşayıp yaşamadığını bilmediğini belirterek, kızını almadan eylemden vazgeçmeyeceğini söyledi.

3 yıldır evlat nöbetinde olduğunu aktaran anne Koç, "HDP ve PKK'nın milisleri kızımı kandırıp PKK'ya verdiler. 9 yıldır aramadığım ve sormadığım kapı kalmadı. Ben evladımı HDP ve PKK’dan istiyorum, onun için buradayım. 908 gündür burada nöbetteyim ve 100 yılda geçse kızımı alamadan buradan asla gitmeyeceğim” dedi.



Kızına teslim ol çağrısı yaptı
Kızına teslim olması için çağrıda bulunan acılı anne Koç, “Kızım Zübeyde sen beni görüyor ve duyuyorsan gel. Gel her yerde asker, polis ve devletimiz var, gel teslim ol. Bütün dağda bulunan gençlere sesleniyorum. Orada kalmayın, kendinizi HDP’ye kurban etmeyin. Gelin teslim olun" diye konuştu.

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