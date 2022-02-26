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Ukrayna’dan tahliye edilen ilk kafile Türkiye'de! "Büyük savaş var"

Ukrayna’dan tahliye edilen ilk kafile Türkiye'de! "Büyük savaş var"

RUSYA'nın Ukrayna'ya saldırması sonrasında ülkede mahsur kalan Türk vatandaşlarından ilk grup, Ukrayna'ya sınırı olan Moldova üzerinden yola çıkarak Türkiye'ye geldi.

Ukrayna’dan tahliye edilen ilk kafile Türkiye'de! "Büyük savaş var"

Rusya-Ukrayna savaşında mahsur kalan Türklerden oluşan ilk kafile Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'na ulaştı.

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Ukrayna’dan tahliye edilen ilk kafile Türkiye'de! "Büyük savaş var"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün yaptığı açıklamada ülkede 16 bin Türk vatandaşının olduğunu ifade ederek tahliyelere başlandığını açıklamıştı.

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Ukrayna’dan tahliye edilen ilk kafile Türkiye'de! "Büyük savaş var"

 Çavuşoğlu, tahliye için 2 bin 500 vatandaşın başvuru yaptığını söyledi.

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Ukrayna’dan tahliye edilen ilk kafile Türkiye'de! "Büyük savaş var"

Toplamda 540 kişinin tahliyesi bu sabah itibari ile gerçekleşti. Sadece karayolu ile tahliyeler gerçekleşiyor. Önümüzdeki süreçte çatışmaların sona ermesi halinde kara ve deniz yolundan tahliyeler gerçekleşecek. 

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