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Karın ağrısı ve iştahsızlıkla hastanelere gitti! Şifayı Türkiye'de buldu: Hayati risk oluşturuyordu

Karın ağrısı ve iştahsızlıkla hastanelere gitti! Şifayı Türkiye'de buldu: Hayati risk oluşturuyordu

Ülkesinde birçok sağlık merkezine başvurmasına rağmen herhangi bir netice olamayan Sudanlı hasta dermanı Türkiye’de buldu. İştahsızlık, yorgunluk, kilo kaybı gibi şikayetleri olan 51 yaşındaki kadının vücudundan 25 santimetrelik tümör çıkarıldı.

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51 yaşındaki Sudanlı kadın, iştahsızlık, yorgunluk, karın ağrısı, bulantı, kusma ve hızlı kilo kaybetme şikayetleriyle ülkesinde birçok sağlık merkezine başvurdu. Buralardan herhangi bir netice alamayan kadın, çareyi yurt dışında bulunan hastanelerde aradı. Tedavi olabilmek için yurt dışında hastane arayışına giren kadın, birçok farklı ülkedeki hastaneler ile görüştükten sonra Adatıp İstanbul Hastanesi’ne gelmeye karar verdi.

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Alaattin Öztürk, Doç. Dr. Murat Tolga Gülpınar ve ekibi tarafından yapılan tetkikler neticesinde kadının karnının içerisinde 25 santimetre boyutunda tümör olduğu belirlendi. 3 farklı organla temasta olan kitle yaklaşık 4 saat süren ameliyat sonrasında sol böbrek, dalak ve pankreasın kuyruğu ile birlikte bütün olarak çıkarıldı. Başarılı geçen ameliyat sonrasında kontrol altında tutulan hasta 4 gün sonra taburcu edildi.



“3 organı tamamen tutmuş olması sebebiyle hayati risk oluşturuyordu”
Hastanın karnından çıkan tümörün nadir rastlanan bir kitle olduğunu belirten Op. Dr. Alaattin Öztürk, “Hastanın karaciğerinden daha büyük bir hale gelen tümör, gerek 25 santimetrelik boyutuyla gerekse 3 organı tamamen tutmuş olması sebebiyle hayati risk oluşturuyordu. Tümörün kendini besleyen yeni damarlar oluşturması sebebiyle kanama riski yüksek olan ameliyatta kitle, sol böbrek, dalak ve pankreas ile birlikte, tek parça halinde alındı. Başarılı geçen operasyon sonrasında hastamızı 4 gün misafir ettikten sonra taburcu ettik. Tedavi sonrasında tümörden kurtulan hastamızın teşekkür etmesi ise bizlere mutluluk verdi” dedi.

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