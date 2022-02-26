Aman bu tarihlere dikkat! 'Çok tehlikeli buluyorum' diyen Dinçer Güner Hande Kazanova'dan Rusya uyarısı
Rusya'nın Ukrayna işgali üçüncü gününde devam ederken astroloji uzmanları Dinçer Güner ve Hande Kazanova'dan çok önemli uyarılar geldi.
Astroloji uzmanı Dinçer Güner "bugün AY tüm gün Oğlak burcunda seyahat edecek arkadaşlar" diyerek birçok uyarıda bulundu. Güner ayrıca Rusya'nın doğum haritası inceleyerek yaptığı yorumlar herkesi heyecanlandırdı.
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Zorlanmalar görülebilir: Ay oğlak burcunda ilerlediğinden duygusal meseleleri halletmek için uygun değildir, iş yapmalı ve iş konuşmalıyız. duygularımızı ifade etmekte zorlanırız, duygusal konular içimizde patlar. Hesapları toparlamak, düzen oluşturmak ,kendimize ihtiyacımız olan alanlarda kurallar koymak için idealdir. Biraz daha melankolik olmaya eğilimliyizdir, yönetken tavırlı davranabiliriz. Anne-aile ilişkilerinde de zorlanmalar görülebilir, onaylanma ihtiyacımız artabilir.
Risk için uygun değil: Sabır ve dikkat gerektiren işlerde başarı yakalamak daha kolay olacaktır. Günün ana teması yalnız, kendi kendimize yetmek olabilecektir, öyle kalabalıklar hoppa tiplerle uğraşamayız. Uzun vadeli planları, yatırımları yapmak için ideal bir gündür. Risk almak, riskli aktivitelere girişmek için pek uygun değildir. Toprak, arsa, gayrimenkul ile ilgili konularla ilgilenmek için gayet uygundur. Ciddi meseleler konuşmak, ciddi çalışmalar yapmak, sorumluluk almak için idealdir, iş görüşmeleri içinde .
Bunları tetikleyebilir: Bugün şeker ve romatizmal sorunları olanlar extra dikkat etmeliler, Ay oğlak burcunda iken bunları tetikleyebilir. Eklem problemleri olanlar bugün biraz daha dikkat etmelerinde yarar var. Bugün dişlerinize, kemiklerinize dikkat, romatizmalar azabilir, cilt hassaslaşır, döküntüler meydana gelebilir veya akne sivilce gibi. Hayatın bize daha soğuk, katı, acımasızca davrandığı hissine çok kolay kapılabiliriz.