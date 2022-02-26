Aman bu tarihlere dikkat! 'Çok tehlikeli buluyorum' diyen Dinçer Güner Hande Kazanova'dan Rusya uyarısı

Risk için uygun değil: Sabır ve dikkat gerektiren işlerde başarı yakalamak daha kolay olacaktır. Günün ana teması yalnız, kendi kendimize yetmek olabilecektir, öyle kalabalıklar hoppa tiplerle uğraşamayız. Uzun vadeli planları, yatırımları yapmak için ideal bir gündür. Risk almak, riskli aktivitelere girişmek için pek uygun değildir. Toprak, arsa, gayrimenkul ile ilgili konularla ilgilenmek için gayet uygundur. Ciddi meseleler konuşmak, ciddi çalışmalar yapmak, sorumluluk almak için idealdir, iş görüşmeleri içinde .