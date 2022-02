İstanbul'da babası eve çağırdı iğrenç olayı abla ortaya çıkardı! Meğer yıllardır 20 kişi...

İSTANBUL’da yaşayan 17 yaşındaki kız çocuğu, 8 yaşından 15 yaşına kadar aralarında babası, amcası, kuzeni, okul müdürü ve öğretmenlerinin de olduğu 20 kişinin cinsel istismarına uğradı.

17 yaşındaki A.S., 8 yaşından 15 yaşına kadar 20 kişinin cinsel istismarına uğradı. Ümraniye'de yaşayan A.S., 8 yaşındayken ilk önce halasının oğlu tarafından oyun oynama bahanesiyle istismar edildi. Yaşadıklarını babasına anlattığında, bu kez de babasının sonra amcasının, öğretmenlerinin, babasının arkadaşlarının, komşularının, köylülerinin ve akrabalarının istismarına uğradı. İddiaya göre henüz 14 yaşındayken amcası uyuşturucu madde, babası ise para ve alkol karşılığında A.S.'yi fuhuşa zorladı.



Olay Ataşehir'den, İstanbul Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğü'ne 3 Aralık 2020 tarihinde gelen, "15 yaşındaki A.S.'nin okul müdürü ve öğretmenleri, amca, baba, kuzen, komşu, köylü ve tanıdıkları tarafından cinsel istismara maruz kaldığı" yönündeki ihbarla ortaya çıktı. Ablası tarafından yapılan ihbarı değerlendiren polis, A.S'nin ifadesini aldıktan sonra, “2005 doğumlu A.S ile yapılan görüşmede, babası, amcası, kuzenleri, kuzenlerinin arkadaşları, babasının arkadaşları, köyden tanıdıkları, öğretmenleri ve okul müdürü tarafından birden çok kez cinsel istismara maruz kaldığını beyan etmiş” ifadelerine yer verdi. Bunun üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, cinsel istismarda bulunanlar arasındaki 7 çocuğun dosyasını ayırarak iki ayrı soruşturma başlattı.



"Cinsel istismar yaşantısı korku verici"

Gazete Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk İzleme Merkezi'nin A.S. ile görüşmesine dair değerlendirme raporunda da, "Adli görüşme sırasında yaşamış olduğu istismarın travmatik etkilerini halen yaşamasının, istismarcılar ile arasında geçen diyalogları aktarımının, eylemlerin gerçekleştiği zaman ve mekanı anlatımının, gerçekleşen spontane olayları anlatmasının, istismarın doğru olabileceği kanaatini oluşturduğu"na yer verildi. Raporda ayrıca, “Cinsel istismar öyküsü ne kadar gizlenip sır olarak tutulsa da yaşanan travmatik belirtiler cinsel istismar yaşantısı korku verici” yorumunda bulunuldu.



Oyun oynama bahanesiyle istismar etti

A.S.'nın yaşadığı şiddet ve mağduriyet salgın dönemi ile ortaya çıktı. 2020’de Ataşehir'de yaşayan ablasının evine gittikten birkaç gün sonra pandemi başladı. 20 yaş altı çocukların sokağa çıkması yasaklanınca ablasında kaldı. Yasak kalktıktan bir süre sonra babası, A.S.'nin eve gelmesini istedi ancak A.S. gitmedi. Annesi de arayıp çağırdı ancak A.S. eve gitmeyi yine reddetti. Bunun üzerine annesi, bir sorun olup olmadığını A.S.’nin ablasından öğrenmesini istedi. Ablasının ısrarı üzerine A.S., 8 yaşından beri yaşadığı istismarı anlattı. A.S., 2013 yılında, babası işte olduğu için halası S.Ş. tarafından okuldan alınıp eve getirildiğini, bu sırada evde bulunan halasının oğlu 29 yaşındaki Ö.Ş.'nin kendisini oyun oynama bahanesiyle istismar ettiğini, eve gidip yaşadıklarını anlattığı babası tarafından istismar edildiğini söyledi.



Annesi morlukları fark etmiş ama istismarı 2020'de öğrenmiş

Soruşturma kapsamında polise ifade veren A.S.'nin annesi, kızının 8 yaşından 15 yaşına kadar 20 kişi tarafından istismar edilmesi hakkında bilgisi olmadığını, konuyu 2020'de öğrendiğini söyledi. Anne ifadesinde, sadece zaman zaman kızının kollarında, ayaklarında ve bedeninde morluklar gördüğünü söyledi. A.S'nin ifadesinde ayrıca, 2019'da annesiyle birlikte gittiği akraba ziyaretinde, evde bulunan B.T tarafından, 7 ve 8'inci sınıfta olduğu sürede, okul müdürü ve öğretmenleri tarafından istismar edildiğini de anlattı.



Müdür ve öğretmenleri tarafından sürekli çağrıldı

Derste olduğu sırada, müdür ve öğretmenleri tarafından sürekli çağrıldığını, her çağrıldığında gitmek zorunda kaldığını, okulun laboratuvar bölümünde istismar edildiğini söyledi. Müdür ve öğretmenler inkar etse de, aynı sınıfta bulunan öğrencilerin büyük kısmı, A.S.'nin neredeyse haftada üç kez derste olduğu sırada dışarı çağrıldığı yönünde ifade verdi. A.S., ortaokulu bitirip liseye geçtiğinde müdür ve öğretmenlerin istismarından kurtulduğunu ancak babası, amcası, komşuları ve akrabalarının istismarının 2020'nin son aylarına kadar devam ettiğini anlattı.



10 sanık tutuksuz yargılanacak

A.S.'nin ifadesi alındıktan sonra, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘Nitelikli Cinsel İstismar' suçundan 20 kişi hakkında iddianame düzenledi. İddianameyi kabul eden İstanbul Anadolu 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, 4 Şubat 2022'de yapılan duruşmada, sanık A.D., A.T., B.T., Y.S.,E.O., N.İ., Ö.Ş., T.S., Y.Ç. ve A.S. hakkında ara kararını açıkladı. Mahkeme, tüm sanıkların oy çokluğu ile adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmalarına karar verdi. Öte yandan mahkeme, savcılık tarafından hazırlanan iddianameyi genişletilmesi ve detaylandırılması için iade etti. Bir sonraki duruşmanın, 13 Mayıs 2022 tarihinde yapılmasına karar verildi.